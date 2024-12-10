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В 2025 году власти Екатеринбурга обещают обновить спортивные площадки в десяти дворах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга обещают в следующим году отремонтировать спортивные корты и привести в порядок площадки для занятия спортом в десяти дворах.
«В список включены восемь адресов, где оборудуют десять тренировочных зон», – сообщают в мэрии.
В основном в планах оборудовать пространства для игры в хоккей, мини-футбол и баскетбол. За пять лет таким образом в уральской столице реконструировали 52 спортивных корта, девять из которых привели в порядок в 2024 году.
Ожидается, что деньги на все работы будут выделяться из городского и регионального бюджетов.
«В список включены восемь адресов, где оборудуют десять тренировочных зон», – сообщают в мэрии.
Среди них:
– Колокольная, 11;
– Металлургов, 10 «а»;
– Мамина-Сибиряка, 8;
– Советская, 19/3;
– Фрунзе, 93;
– Саженская, 6;
– улица Стачек, 19 «а»;
– улица Ферганская, 6.
– Колокольная, 11;
– Металлургов, 10 «а»;
– Мамина-Сибиряка, 8;
– Советская, 19/3;
– Фрунзе, 93;
– Саженская, 6;
– улица Стачек, 19 «а»;
– улица Ферганская, 6.
В основном в планах оборудовать пространства для игры в хоккей, мини-футбол и баскетбол. За пять лет таким образом в уральской столице реконструировали 52 спортивных корта, девять из которых привели в порядок в 2024 году.
Ожидается, что деньги на все работы будут выделяться из городского и регионального бюджетов.
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