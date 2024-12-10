В 2025 году власти Екатеринбурга обещают обновить спортивные площадки в десяти дворах

Среди них:

– Колокольная, 11;

– Металлургов, 10 «а»;

– Мамина-Сибиряка, 8;

– Советская, 19/3;

– Фрунзе, 93;

– Саженская, 6;

– улица Стачек, 19 «а»;

– улица Ферганская, 6.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Власти Екатеринбурга обещают в следующим году отремонтировать спортивные корты и привести в порядок площадки для занятия спортом в десяти дворах.«В список включены восемь адресов, где оборудуют десять тренировочных зон», – сообщают в мэрии.В основном в планах оборудовать пространства для игры в хоккей, мини-футбол и баскетбол. За пять лет таким образом в уральской столице реконструировали 52 спортивных корта, девять из которых привели в порядок в 2024 году.Ожидается, что деньги на все работы будут выделяться из городского и регионального бюджетов.