Ковпак и Чепиков забегали по кабинетам

Фото: Антон Буценко

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

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Государственную думу РФ распустят уже в мае-июне 2020 года – такими опасениями и слухами делятся федеральные парламентарии друг с другом. По их словам, после того, как стало известно о самороспуске ГД РФ, народные избранники забегали по кабинетам, согласовывая свою кандидатуру на следующие выборы.Так, по слухам, «добро» на переизбрание пока не получили депутаты Госдумы от Свердловской области Сергей Чепиков, Алексей Балыбердин и Лев Ковпак, которые получили крайне низкий рейтинг за последнее полугодие в части коэффициента полезности депутата.Заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области-начальник полиции Александр Постовалов рассматривается как самый вероятный претендент на должность руководителя УМВД России по Омской области. Назначение генерал-майора может состояться уже в конце января – начале февраля. Такой перевод был бы вполне логичным – изначально, после его приезда в Свердловскую область из Зауралья ожидалось, что на Среднем Урале он долго не задержится.В УМВД России по Екатеринбургу обсуждают неожиданный слух – якобы начальник городского Управления Сергей Кулагин, который 7 декабря 2019 г. подал рапорт об увольнении, возвращается. Правда, уже на другую должность – как вариант, в областном главке, откуда как раз может уйти Постовалов. Между тем, удрученные уходом Кулагина руководители ряда подразделений собираются уходить из УМВД. Так, начальник отдела дознания Биисов Куаныш, назначенный лишь в марте 2019 года, уже покинул должность. По некоторым данным, он стал начальником следствия в одном из отделов полиции города.Депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников развил активность в своем избирательном округе, который он «делит» с председателем ЗССО Людмилой Бабушкиной. В ходе поездок парламентарий пытается заручиться поддержкой местных общественников и СМИ, что дало повод для мысли о том, что Коробейников совершенно точно решил переизбраться на новый срок. В таких условиях шансы Людмилы Бабушкиной значительно сокращаются – по слухам, на радость главному свердловскому единороссу Виктору Шептию.Руководитель представительства губернатора Свердловской области в органах госвласти Российской Федерации Александр Овчаров, обвиненный егерями в браконьерстве, охотился не только в Подмосковье, но и в Свердловской области. В частности, источники издания сообщают о коллективной охоте чиновника совместно с бывшим начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Эдуардом Ворониным. Связывали ли их только вылазки в лес, или имела место некая деловая составляющая общения, неизвестно.Приостановление уголовных дел по факту хищения средств, принадлежащих ПАО «Уралвагонзавод» (возбуждены в 2015 году) может быть связано с тем, что следователям ГСУ не удалось установить виновных лиц по одной простой причине – из базы ЕГРЮЛ были удалены сведения о причастности к деятельности ряда компаний фигурантов уголовного дела. В частности, изменениям подверглись сведения ООО «Конструкция ЕНТ». Каким образом и кто санкционировал внесение изменений в базу ФНС России, предстоит установить правоохранителям. По слухам, они уже в курсе ситуации и в скором времени дадут надлежащую оценку действиям неустановленных пока лиц.Подрядные организации, работающие в сфере строительства стратегических военных объектов, шепчутся о крайне любопытных моментах работы в воинской части РВСН близ поселка Кытлым, которая обслуживает ядерный комплекс. На территории отстраивается современный военный городок, но заказчик, по слухам, пользуясь режимностью объекта и отсутствием гражданских лиц, позволяет себе играть с датами. Так по неподтвержденным данным, сначала строится какое-либо здание, а уже затем под него подгоняется проект. Так ли это, можно сравнить по датам в проектных документах.Силовики, возбудившие уголовное дело по факту мошенничества с денежными средствами ЖСК «Очеретина-4» (правопредшественник ЖСК «Западный-1», председатель – Владимир Михеев), присматриваются к другим сделкам жилищно-строительного кооператива. В частности, их интересуют сделки по выводу активов ЖСК «Западный-1» на ООО «Доходный дом Хадсон», учредителем которого является церковнослужитель Сергей Циммер, который на удивление неплохо проявил себя и в коммерции: ему также принадлежат ООО «Производственная компания «ЛЕС» и ООО «Торгэконом».