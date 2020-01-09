Когда вопросов больше, чем ответов

17:54 | 9.01.2020

Неутешительные итоги 2019-го для ТОС «Академический»

В конце декабря на сайте общественной организации ТОС «Академический» появился умилительный в своей наивности материал - итоги работы ТОС за 2019 год. На нескольких страницах здесь уверенно говорится о бесконечных трудах во благо жителей микрорайона. При изучении «подвигов» и того, какую роль в них сыграл ТОС «Академический» и лично его председатель Денис Каракоз вопросы возникают с первых строчек текста. Корреспондент veved.ru проанализировал публичные результаты работы деятельности ТОС.



«Спасение» Березовой рощи



2019 год запомнится всей России противостоянием сторонников строительства Храма возле театра Драмы и горожан, решивших отстоять сквер. Самый городской скандал отразился и на других территориях. Так, гражданин Денис Каракоз попытался выступить этаким локальным победителем-экологом, защитившим Березовую рощу – как и горожане, отстоявшие сквер.



«Без сомнения главным событием года стало спасение леса от застройки. Когда в 2018 году люди пришли на первый народный сход, мы увидели друг друга и поняли, что в единстве наша сила», – сообщается на сайте ТОС.



Заявления Каракоза насчёт спасения рощи пока преждевременны. Ответы на запросы, посылаемые инициативной группой, содержали примерно одну и ту же формулировку - застройка данного земельного участка законна. То есть говорить о спасении леса в настоящее время не приходится – окончательного решения еще не принято.



«Спасибо всем, кто боролся и выстоял, кто помогал и переживал за нас, гордитесь собой я люблю вас и обнимаю, вы герои нашего времени».



Как-то уж очень пафосно, вам не кажется? Особенно, если вспомнить, что обнимаемых героев гражданин Каракоз подвёл под прокурорскую проверку по вопросу соблюдения закона о митингах и шествиях - о чём сам упоминает в отчёте. Правда, всё это датировано 2018 годом, а итоги подводятся за 2019. Но надо же что-то подводить. Тем более, что в настоящее время застройщик «Атомстройкомплекс» просто отказался вести дальнейший разговор с Денисом Каракозом. Потому что выяснилось интересное: выступая перед жителями микрорайона этаким борцом с драконом-застройщиком, он же вёл с ним некие переговоры, суть которых редакции неизвестна.



«Экопатрули» на дроне



Другой проект ТОС «Академический», касающийся речки Патрушиха, протекающей вдоль границ микрорайона, тоже вызывает вопросы.



«Проект "За чистую Патрушиху", реализованный за счёт Фонда президентских грантов, дал полное понимание о реке Патрушиха. Мы создали карту реки с результатами анализов воды по всей протяжённости, провели фото- и видеомониторинг, организовали субботники и внесли изменения в Википедию, расширив знания о экосистеме».



Президентские гранты это очень хорошо. Но и тут к их освоению есть ряд вопросов. Видеомониторинг при помощи специально купленного за 150 тысяч рублей беспилотника - скажите, зачем непременно нужен дрон для «охраны» реки»? Как он должен был охранять природу? Кто-то вообще видел эти авиапатрули? В конце концов, вся Патрушиха в Академическом - это чуть больше трех километров выпрямленного русла на не самой пересеченной местности. Вдоль ускоренным шагом пройти – 40 минут хватит. Вместо того, чтобы приобретать дорогостоящую летающую «игрушку», дешевле и эффективнее было бы поставить обычные камеры видеонаблюдения. Можно даже с режимом ночного видения. И вывести трансляцию в интернет - на тот же сайт ТОС. Это больше бы походило на мониторинг, чем короткие, но эффектные полеты на дроне.



Но куда же ушли средства «экологического» гранта? 150 тысяч пролетели над Патрушихой в виде дрона. Осталось ещё 350. На эти деньги гражданин Каракоз взял пробу воды и отнёс её в Роспотребнадзор. Проще говоря, набрал в баночку воды из Патрушихи и отвез её в государственную надзорную организацию. Один раз. Или, может быть, два, или делал это ежемесячно? Трудно сказать, какие на это нужны финансовые траты, но вряд ли они намного дороже одной поездки в такси (согласно официальному прейскуранту цен – от 160 до 900 рублей в зависимости от параметров). Ещё на эти деньги провели субботники - то есть уборку силами самих жителей района, которые добровольно и безвозмездно вышли на улицу (волонтеры – отдельная тема).



Так куда же девались 350 тысяч рублей? Вероятно, на покупку охлажденного толстолобика, которым гражданин Каракоз пытался зарыблять Патрушиху. Опять нет - на эту акцию он собрал у жителей около 16 тысяч рублей. Затем закупил 106 килограммов рыбы и выпустил её в пруд возле храма в Преображенском парке. Отдачу от этой акции оценить сложно, но нет никаких гарантий, что она не погибла от переохлаждения, о чем заявляли, в том числе, и ученые.



Ах да, ещё предложено завести в районе своего эко-инспектора - на определённых участках реки, для работы с населением и оперативного контроля. Позже окажется, что гражданин Каракоз намерен нанять сразу 6 таких инспекторов. Видимо, чтобы посменно на дроне летали над Патрушихой. Эко-инспекторов на берегах Патрушихи так и не появилось. Зато пришёл ответ из Роспотребнадзора, сообщающий о том, что Патрушихе экологическая катастрофа не грозит, опасения Каракоза изрядно преувеличены.



Судьба 350 тысяч рублей из президентского гранта остается неизвестной по сей день.



Баян для молодежи



Как остаётся неизвестной судьба и другого гранта. Денис Каракоз защитой экологии не ограничился и решил научить чему-нибудь подрастающее поколение. В рамках Молодежного движения «Академ», на которое Каракоз получил из федерального бюджета 500 тысяч рублей, он создал одноименную музыкальную студию. Когда через полгода жители района спросили об успехах юношей и девушек в вокале или игре на музыкальных инструментах, а также поинтересовались расходами, то стало известно о покупке реального тульского баяна для далеко не юного ансамбля – коллектива женщин почётного возраста «Серебряный хор». Причем деньги на этот хор пошли не из президентского гранта, а из иной субсидии – муниципального бюджета.



А что же молодёжное движение «Академ», спросите вы? Да, ничего: все попытки провести конкурсы для молодежи – провалились. И чему, как вы думаете, может научить нашу молодежь такой общественник?



Снежный миллион



К государственным средствам ТОС приобщился и в конце 2019 года, взявшись за очистку улиц от снега.



«Прошли сложную процедуру регистрации, внесли более 80 000 р. обеспечительного платежа и получили право самим убирать остановки, дороги-дублёры и тротуары от снега. Каждый день убирали и фотографировали 25 остановок и почти все тротуары. Конечно, и ожидаемо, 1 млн. рублей нам не заплатили, но зато невольно ознакомились с внутренним устройством коммунальной сферы района. Мы получили просто бесценные знания о правилах её реальной деятельности», – цитата с сайта ТОС.



Каждый день, говорите, убирали? Фотографии с форума Академического свидетельствуют об обратном. На остановках расчищен снег только на пятачке перед скамейкой, а подойти к ним можно лишь по сугробам. Там же пользователи интересуются - как планируется тратить неизрасходованный миллион. Ведь начало зимы в этом году было теплым и малоснежным, снег успешно таял сам. Куда ушли полученные в результате контракта средства? Ти-ши-на.



Любопытно и другое. ТОС во главе с Каракозом умудряется выдавать за свои достижения буквально всё - от работы общественников до слов Президента РФ о необходимости метро в Екатеринбурге. Чем вызвана подобная активность?



В минувшем году ТОС провел сразу две конференции. Проводились эти мероприятия с явными нарушениями устава того же ТОС. И обсуждали на этих конференциях в первую очередь избрание Совета ТОС «Академический» и его председателя. Досрочного избрания.



Обычным жителям района поучаствовать в «конференциях» было непросто - информация о них появлялась на сайте ТОС в последний момент. Зато там нашлось место для странноватых активистов и политических деятелей, пытающихся избраться в депутаты. Были тут и СМИ, причем последние явно делились на две группы - приближенным пели арии о светлом будущем, неугодным (задававшим вопросы не по бумажке) затыкали рот и закрывали камеры. И в самом деле, ведь руководство ТОСом - это прямой доступ к многочисленным грантам. А деньги, как известно, неудобных вопросов не любят.



С дебютом?



В финале своего итогового отчёта Денис Каракоз проанонсировал выход «кинопремьеры».



- Сейчас готовится фильм о наших приключениях, который наверняка наберёт очень много лайков от жителей района и пару дизлайков от некоторых персонажей этой интересной и поучительной истории. Истории о регламенте, правилах и практике освоения бюджетных средств на уборках нашего микрорайона, о заказных статьях против конкурентов и ещё кое о чём поразительно забавном на этом “поле чудес”.



Есть такая популярная кинокомедия в двух частях - «День выборов». Похоже, гражданин Каракоз решил снять третью часть. Может на съемку фильма ушли все канувшие в Патрушиху и засыпанные снегом деньги? Горожане ждут премьеры. Может быть, режиссер из Дениса Каракоза получится более эффективный, нежели общественник.

Денис Стрельцов © «Вечерние ведомости»