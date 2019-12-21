На Таватуе бардак, акватория сокращается, администрация бездействует



Место стока канализационной воды в Малый Таватуй не покрывается льдом.



Расположенный в километре от берега Таватуя водоем легко найти по сильному запаху нечистот.



План базы отдыха «Отдохни96» Эдуарда Однораленко. Значительную часть береговой полосы на этом участке займут постройками.



За хозяйственными постройками - территория «Калиновской заставы», также имеющей отношение к Эдуарду Однораленко.



На странице otdohni96 в Инстаграм хозяин базы отдыха сам выложил фото, на котором видно, как сильно гранитный грунт врезался в акваторию пруда.



Линия берега стала более плавной, но ценой сокращения площади водной глади.



Работа с грунтом велась в непосредственной близости к питающей поселок ЛЭП.



Долгострой базы Таватуйский мыс.



Жители домов на улице Ленина недовольны образовавшимся на фоне строительства застоем воды.



По рекламе базы Таватуйский мыс легко понять, кому принадлежит хранящаяся прямо на улицах плитка.



Штабели с плиткой размещены в нескольких местах на улицах поселка.



Следы работ за территорией долгостроя Однораленко.



После земляных работ в районе ЛЭП добыча грунта продолжилась около заводоуправления.



Управляющий поселковой администрацией Олег Сидоров давно знаком с Эдуардом Однораленко и наверняка в курсе его экспериментов с озером и муниципальной землей.

Во времена СССР и до конца нулевых годов очистные сооружения в Калиново на берегу Таватуя выполняли очень важную функцию – не только обеспечивали нормальную жизнь поселка, но и защищали водоем, являющийся памятником природы.Очистные сооружения представляли собой сложный наукоемкий комплекс с химической лабораторией, колодцами, песколовкой, первичными и вторичными отстойниками воды, биофильтрами, системами стоков и т.п. В 2010 году сотрудников станции сократили, здание бросили на растерзание вандалам. Теперь через мертвую систему стоков почти без очистки (разве что крупные частицы оседают в песколовке и отстойниках) проходит вся грязь, собранная с поселка и даже с химзавода.Конечно, напрямую отравленную воду в Таватуй, из которого пьет воду местное население, никто не сливает. Канализационные стоки поступают в озеро Малый Таватуй, расположенное в километре от берега большого водоема. Побывав на этом озере, мы убедились, что оно местами заболочено. Там, где из трубы стекают канализационные стоки, нет льда. Повсюду стоит неприятный запах, можно предположить, что летом, когда более активно размножаются микроорганизмы, находиться здесь опасно для здоровья. Несмотря на некоторую удаленность малого озерка от Таватуя, не стоит исключать возможность просачивания части токсичных вод.Для жителей Калиново очевидно, что очистные сооружения здесь необходимо восстанавливать. В связи с этим есть серьезные вопросы о причинах длительного бездействия Олега Сидорова, начальника Управление населенными пунктами администрации Невьянского ГО. За несколько лет, что он занимает свою должность, можно было предпринять хоть какие-то усилия для решения проблемы.На берегу Таватуя в центральной части поселка развернул активную деятельность индивидуальный предприниматель Эдуард Однораленко. Вдоль улицы Ленина он строит свою базу отдыха «Отдохни96». Также под контролем этого коммерсанта сегодня, вероятно, находится база отдыха «Калиновская застава», расположенная на берегу озера севернее от строящегося объекта – обе базы сегодня рекламируются в сети «Инстаграм».В настоящее время на техническом здании «Калиновской заставы» которое, кстати, выходит торцом прямо к воде, занимая практически всю береговую полосу (полоса в 20 метров от береговой линии озера должна быть доступна для всех граждан) размещена реклама будущей базы отдыха «Отдохни96», куда обещают пускать бесплатно всех отдыхающих без автомобилей.В части обещания свободного входа нет ничего удивительного, предприниматель обязан соблюдать закон, каждый случай нарушения прав граждан на пользование береговой полосой грозит ИП штрафом в размере от 40 до 50 т.р. (ст. 8.12.1 КоАП РФ). Однако что такое береговая полоса, куда пустят гостей «Отдохни96»? Судя по представленной Эдуардом Однораленко схеме, около половины площади участка займут некапитальные постройки и участки для «коммерческих» клиентов. Получается, простой житель или гость Калиново, не планировавший оплачивать услуги ИП Однораленко попав на эту базу, большой свободы все равно не получит.В плане застройки на первый взгляд многое выглядит нарядно. На участке длиной около 40 метров вдоль дороги планируется возвести: комплекс одноэтажных домиков, детскую спортивно-развлекательную площадку, три беседки, стоянку для автомобилей. На водной глади расположатся три пирса. Вдоль кромки воды будет вымощен плиткой променад, отделенный от воды отбивкой с использованием гранитного скального грунта.Отбивка береговой линии скальным грунтом на участке Эдуарда Однораленко вызывает критику со стороны местных жителей сразу по двум причинам.Фотографии, сделанные нашим корреспондентом на указанной части береговой полосы, а также снимки с ресурса instagram.com/otdohni96 при сравнении со спутниковой Яндекс-картой доказывают, что при отбивке береговой линии гранитом Однораленко изменил береговую линию, местами врезавшись в акваторию примерно на три метра.Да, в этом месте берега были не очень ровными и довольно рыхлыми, теперь стало ровнее. Но кто дал коммерсанту право отрезать у озера квадратные метры площади? Если ответа на этот вопрос не найдется ни в администрации поселка, ни в мэрии Невьянска, ни в свердловском правительстве, возможно, искать его следует прокуратуре и другим надзорным органам.Происхождение грунта, который использовался на берегу, также вызывает вопросы.Часть грунта коммерсант взял со стройплощадки другого своего объекта – недостроенной базы отдыха «Таватуйский мыс». Возможно, своих объемов скалы не хватило: в это же время велись земляные работы на муниципальной земле – через дорогу от площадки «Таватуйского мыса», рядом с ЛЭП. В принципе, это дело нехитрое: в Калиново часто встречаются выходы скальных массивов на поверхность, или гранит можно найти под тонким слоем почвы.Побывав на территории рядом с недостроем базы отдыха, мы действительно обнаружили здесь следы раскопок и остатки обломков породы.Позже, возможно, из-за недовольства местных жителей работами около ЛЭП, добыча грунта переместились за здание заводоуправления Калиновского химического завода. Приехав туда, мы увидели холм, у которого значительная часть срезана экскаватором. Интересно, что в процессе раскопок, возможно, были спилены деревья (несколько стволов тут лежат до сих пор). Кроме того, склон выемки подрезает чью-то хозяйственную постройку.По словам местных жителей, погрузку и перевозку грунта «Камазами» строители осуществляли в 5-7 утра, возможно, стараясь не афишировать эту деятельность. Не факт, что Администрация Невьянского городского округа давала согласования и вообще была в курсе ведущейся на ее земле разработке грунта в почти промышленных объемах. Зато Олег Сидоров, начальник Управление населенными пунктами администрации Невьянского ГО регулярно присутствует в Калиново и наверняка должен знать о ведущихся земляных работах.Получил ли муниципалитет вознаграждение за добытый грунт? Не стоит забывать и об опасности работ вблизи опор ЛЭП, которая, кстати, является основой электроснабжения поселка, в том числе таких объектов, как детский дом, химзавод и т.п.Кроме подозрительных земляных работ, калиновцев не устраивает общая захламленность поселка в результате бурной деятельности Однораленко. Недостроенная база «Таватуйский мыс» (здесь возвели и «заморозили» несколько деревянных объектов и двухэтажную коробку из бетонных блоков) уже не первый год является предметом недовольства жителей. Кому хочется находиться рядом с заброшенной стройплощадкой?У жителей домов на Ленина рядом со стройкой базы «Отдохни96» возникли проблемы в связи с подтоплением улицы. В этом месте строители, похоже, «хотели как лучше»: проложили пешеходную дорожку, с асфальтом и плиткой, обновили бордюрный камень. Однако на фоне этих работ возникли проблемы с прохождением воды, которая стекала по склону и по подземной трубе. В результате на дороге часто стоят лужи. Наверно, это проблема временная, и все можно починить, но в Калиново знают, что временное часто становится постоянным.Кроме этого на нескольких участках в центральной части поселка можно увидеть высокие и объемные штабели плитки. Трудно сказать сразу, для чего предназначена эта плитка. Если для работ на берегу Таватуя, то у жителей есть надежда, что ее Однораленко в следующем году уберет. Если же запасы сделаны под стройку «Таватуйского мыса» (один из штабелей размещен как раз под щитом с рекламой недостроенной базы отдыха), то надеяться, что строитель добровольно очистит территорию в ближайшее время, наверно, не следует.Тут вновь напрашивается вопрос о том, куда смотрит первое лицо поселка Олег Сидоров, и нет ли у него заинтересованности в попустительстве тому, что творит на этой территории Эдуард Однораленко. И, пожалуй, уже настало время задавать вопросы надзорным органам.