В Алапаевском районе силовики годами не могут привлечь к ответственности «черных лесорубов»

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

На прошлой неделе в Екатеринбурге состоялось итоговое заседание Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Свердловской области, в ходе которого было активное обсуждение по вопросу рубок в «бывших сельских лесах», в том числе на территории Сысертского и Белоярского городских округов. Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских указал, что проблема отсутствия установленных границ земель лесного фонда приводит к ситуациям, связанным с наложением земель различных категорий на земли лесного фонда.Исполняющая обязанности директора ГКУ СО «Алапаевское лесничество» Наталья Самкова (возглавляет учреждение с июля 2019 г.) рассказала об опыте борьбы с рубками в «бывших сельских лесах», не теряющими своей актуальности на протяжении последних лет. Рубки на землях сельхозназначения фиксируются в Алапаевском районе уже достаточно давно. Полицейские даже возбуждали уголовные дела по данным фактам, но до приговора они не дошли.Согласно картотеке Алапаевского городского суда, в 2012 году ранее судимый местный житель Михаил Мелкозеров (по данным veved.ru, в узких кругах известен под кличкой «Мотор») обвинялся в совершении двух незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере, одна из которых совершена группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконной рубке в крупном размере. По делу с ним также проходил Немытов А.Я.– владелец пилорамы.Отметим, что у Михаила Мелкозерова была своя делянка, где он мог на основании разрешения законно вырубать лес, но, исходя из материалов суда, «оступился». Судебные разбирательства длились полгода, после чего помощник Алапаевского городского прокурора Сафронов Н.П., представлявший государственное обвинение, заявил ходатайство о направлении данного уголовного дела прокурору. Он сослался на то, что невозможно сделать вывод о принадлежности земель, на которых, по мнению следствия, подсудимыми была произведена рубка лесных насаждений, а также о целевой принадлежности лесов. По информации территориального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, земли, на которых проводилась рубка, являются землями сельскохозяйственного назначения. Лесничество же заявляло о том, что участок входит в состав лесного фонда. Суд вернул дело в прокуратуру, и, судя, по картотеке, на этом все и закончилось.В 2015 году Михаил Мелкозеров зарегистрировал крестьянское (фермерское) хозяйство, а еще спустя год попробовал свои силы в политике. Он заявился кандидатом в депутаты Думы муниципального образования «Алапаевское» в качестве самовыдвиженца, но получил отказ в связи с тем, что не указал ранее имевшуюся судимость, а все 14 подписей избирателей оказались недействительными.В соответствии с информацией, представленной ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Мелкозеров был осужден в 2000 году по п. «а,в», ч.2, ст.158 («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище») и ч.4. ст.150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») с наказанием в виде лишения свободы на срок шесть лет, но освобожден по постановлению Государственной думы в связи с объявленной амнистией. В феврале 2009 года он вновь был осужден за кражу с назначением наказания в виде одного года исправительных работ.Создание Михаилом Мелкозеровым фермерского хозяйства совпало по времени с периодом, когда Алапаевская районная администрация передала в собственность и аренду предпринимателям часть земель сельскохозяйственного назначения для ведения и развития крестьянских хозяйств. Так, в 2015 году Администрация МО Алапаевское в лице Комитета по управлению имуществом передала по договору аренды Андрею Толмачеву земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения (для сельскохозяйственного, разумеется, использования) сроком на 49 лет.В январе 2016 года Толмачев переуступил права требования Михаилу Мелкозерову, который, воспользовавшись наличием лесов на участках, начал их вырубать, чем привлек к себе внимание Департамента лесного хозяйства Свердловской области.При сопоставлении сведений государственного лесного реестра и государственного кадастра недвижимости сотрудники Департамента установили, что ряд арендуемых земельных участков расположены на землях лесного фонда. Речь идет о кварталах 4-6 ПСХК «Толмачевский» («колхозные» леса бывшего сельхозкооператива, ликвидированного в 2008 году) Алапаевского лесничества.Департамент обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании недействительным договора аренды по нескольким земельным участкам, поскольку Администрация была не вправе распоряжаться участком лесного фонда, который находится в федеральной собственности.Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что участок действительно зарегистрирован за Российской Федерацией и является лесным, частично удовлетворив требования Департамента, и отказал Мелкозерову во встречном иске об исключении из государственного лесного реестра сведений о земельных участках площадью более 500 гектар. Впоследствии данное решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях.Районная администрация черед суд пыталась оспорить договор аренды земельных участков в связи с тем, что договор является притворной сделкой. Так, по условиям договора о передаче в аренду подлежат земельные участки сельскохозяйственного назначения с отсутствием зеленых насаждений, а фактически в аренду переданы земельные участки с произрастающими на них деревьями, основная часть из которых является земельными участками лесного фонда. Несмотря на аргументы, суд отказал администрации в расторжении договора.Пока шли судебные разбирательства, Михаил Мелкозеров продолжал вырубать леса, чего он сам не скрывает в объяснениях сотрудникам полиции.Согласно материалам судебных разбирательств, сотрудниками ГКУ СО «Алапаевское лесничество» в период с 2016-2017 г.г. выявлены незаконные рубки на землях лесного фонда (квартал 4-6 урочище ПСХК «Толмачевский»), составлены протоколы о лесонарушении и начислен ущерб в общем размере 6 миллионов 596 тысяч рублей. При этом составлены ведомости перечета деревьев и схемы размещения незаконных рубок.Материалы были направлены в МО МВД России «Алапаевский» с заявлением о возбуждении уголовного дела и установлении виновных лиц. По результатам рассмотрения заявлений возбуждено 9 бесфигурнатных уголовных дел, в том числе по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере и кражи в крупном размере (в случае рубки леса на землях сельхозназначения данное деяние квалифицируется как кража – хищение госсобственности в виде лесных насаждений). Однако впоследствии дела были приостановлены из-за неустановления лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. То есть факт незаконной рубки деревьев на участках, арендованном Мелкозеровым зафиксирован, но он оказался не причем? Странно, не правда ли?Любопытно и другое. По заявлениям представителей лесничества были вынесены два постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. В одном из них, от 11 марта 2016 года зафиксировано, что незаконная рубка производилась в квартале 4 выделе 11 Западного участкового лесничества участок «совхоз Толмачевский» ГКУ СО «Алапаевское лесничество». Исходя из материалов доследственной проверки следует, что гражданин Попов М.Л. (по информации издания, речь идет о Максиме Попове – кличка «Голова») пояснил, что делянка, в которой были задержаны автомобили, принадлежит Михаилу Мелкозерову, и вывозит он древесину из делянки как раз по его просьбе. Сам Михаил Мелкозеров тогда пояснил, что рубку древесины он осуществляет на законных основаниях на участке, который арендует у Администрации МО Алапаевское.В ходе проверки совместно с лесничим был произведен осмотр участка местности, на котором производилась рубка лесных насаждений. В ходе осмотра установлено, что срублено 79 стволов деревьев породы «сосна», 7 берез, и две осины общим объёмом 198 кубических метров. Общий ущерб от рубки составил 1 миллион 486 тысяч рублей. Несмотря на всю фактуру, в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Мелкозерова отказано из-за отсутствия признаков состава преступления.Впрочем, данные объяснения Мелкозерова позволили Департаменту лесного хозяйства Свердловской области впоследствии взыскать с него ущерб в размере 1,486 млн. рублей. Ссылаясь на то, что рубка произведена бизнесменом, Департамент направил в его адрес претензионное письмо с предложением добровольно оплатить ущерб, причиненный лесному фонду. Мелкозеров в ответном письме заявил, что незаконных рубок он не совершал, ущерб не причинял. Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону государства и в июне 2018 года постановил взыскать с него ущерб.По информации veved.ru, рубки лесных насаждений бригадами, нанятыми Михаилом Мелкозеровым и Максимом Поповым продолжаются и сейчас. В настоящее время ведется активная рубка леса у деревни Бобровка вдоль одноименной реки на расстоянии 2 километров от трассы Алапаевск – Ирбит. Ежедневно вырубается более 200 кубометров деловой древесины, которая идет на продажу предпринимателям, имеющим цеха по переработке древесины в селах Голубковское, Первуново и Костино Алапаевского района (в Костино находится пилорама, принадлежащая депутату районной думы Андрею Телегину).В конце ноября 2019 года на этом месте при проведении рейда сотрудниками полиции задерживались лица, совершающие незаконные рубки леса, но на следующий день вся изъятая техника была возращена, уголовное дело не возбуждено. С чем может быть связана данная пассивная позиция правоохранительных органов Алапаевска достоверно неизвестно. Можно предполагать, что это вызвано наличием у организаторов незаконных рубок влиятельных связей в руководстве полиции Алапаевска (в том числе, в отделе уголовного розыска и ОЭБиПК). Или полиция опасается давления со стороны прокуратуры? Тогда уже напрашиваются вопросы к заместителю прокурора Алапаевска по надзору.Местные жители также выражают беспокойство из-за отсутствия виновных лиц – почему, несмотря на длительность совершаемых преступлений, силовики до сих пор не смогли установить их личности, а сотрудники лесничества, которые обязаны патрулировать леса, никак не могут застигнуть их врасплох?