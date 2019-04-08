Бывший директор МУП «Екатеринбургэнерго» нашелся в США

В очередном выпуске «Вечерних слухов» вы узнаете, чего боятся в райотделах полиции в Екатеринбурге, почему семья Мостовщиковых может погрязнуть в скандале, как «королева ларьков» оказалось под «колпаком» у прокуратуры, куда уехал экс-директор МУП «Екатеринбургэнерго» и многое другое.Руководство УМВД России по Екатеринбургу даст жесткую и принципиальную оценку всем нарушениям, выявленным в райотделах полиции, обещают слухмейкеры из силовых кругов. Начальник УМВД Сергей Кулагин дал поручение провести доскональные проверки каждого городского отдела полиции, начиная от служб участковых уполномоченных и заканчивая уголовным розыском. Первым под «раздачу» попал отдел полиции №3, куда все руководство УМВД приехало 9 апреля, уехав из ОП лишь ночью. Сплетники высказывают мнение, что результаты проверок в дальнейшем могут использовать как механизм расправы над неугодными.Крайне бурно, судя по всему, отметил День органов предварительного следствия МВД России следователь из Екатеринбурга. По слухам, на этой неделе, следователь следственного отдела №7 по фамилии то ли Прихода то ли Прохода, попал в крайне курьезную историю.На днях следователю поручили расследовать уголовное дело о разбое. Он пришел допрашивать подозреваемого, который уже заручился поддержкой адвоката, в изолятор временного содержания. В комнате для допроса, после беседы, адвокат попросил следователя ненадолго выйти, чтобы пообщаться с подзащитным, при этом оставил в помещении материалы уголовного дела. Адвокат с подозреваемым, недолго думая, решили воспользоваться ситуацией и выдрали из дела явку с повинной. Пропажу следователь обнаружил лишь спустя несколько часов.Вероятно, что теперь в отношении следователя будет назначена (или уже проводится) служебная проверка, а начальнику Следственного управления следственной части УМВД России по Екатеринбургу Николаю Почаевцу (в чьем подчинении находится следователь) придется краснеть перед вышестоящим руководством.В администрации Екатеринбурга появилась шутка о том, что на смену «Коллективному Чернецкому» приходит «Коллективный Высокинский». Поводом для злых языков стало избавление главы города от некоторых задач и передача их на уровень глав районных администраций. Якобы, вместо «сильного мэра» появится «коллективный» – чиновники будут отвечать за все сообща.Причем слухмейкеры уверяют, что на этом распределение полномочий главы Екатеринбурга не закончится. Дальше будут передаваться другие полномочия, которые позволят Александру Высокинскому сбросить с себя прямую ответственность за некоторые решения.Правда, сплетники мэрии зло шутят, что до размаха «Коллективного Чернецкого» нынешнему главе города никогда не дойти. Не позволит руководство области, да и городские кадры уже не те.Сыновья бывшего председателя Избирательной комиссии Свердловской области Владимира Мостовщикова оставили, по слухам, без зарплаты рабочих группы компаний «Гласс-Строй», которую возглавляют. По какой причине нарушаются трудовые права сотрудников неизвестно, так как предприятие обеспечено госконтрактами. Только в прошлом году «Гласс-Строй» получили заказов 27 миллионов рублей (в том числе по ремонту фасада Дворца молодежи), и это не считая договоров с обычными контрагентами.Декларационная компания чиновников, в ходе которой они отчитываются о своих доходах и имуществе, в этом году может всерьез повлиять на кадровые решения в районных администрациях Екатеринбурга. В СМИ уже появлялась информация, как заместитель главы Администрации Кировского района по вопросам благоустройства Алексей Лаппо не указал чешскую компанию, теперь очередь за его коллегами. Сплетники рассказывают, что прокуратуре стоит присмотреться к декларации коллеги Лаппо – замглавы Кировской райадминистрации по вопросам потребительского рынка Людмиле Бабушкиной (не путать со спикером Заксобрания).«Людмила Сергеевна – «прожженная» чиновница, у которой Чернышевой (председатель комитета по товарному рынку в мэрии) еще есть чему поучиться. В Администрации она работает давно, весьма дружна с «тунгусовскими», – шепчутся сплетники.Бывший директор МУП «Екатеринбургэнерго» Евгений Бондарев, который был осужден в феврале 2015 года, но так и не прибыл в колонию-поселение для отбывания наказания, по слухам, скрывается в США, в Лас Вегасе – западной «столице» мирового игорного бизнеса. Бондарев якобы совсем не выглядит человеком, который так и не отсидел положенные ему по приговору два года, развлекается с девушками и ведет весьма заманчивый для холостяков образ жизни. «Не теряйте, у него все хорошо», – передают в окружении Бондарева.Бывший мэр Богдановича Владимир Москвин, покинувший администрацию в 2017 году, неожиданно для свердловских политиков «засветился» в Законодательном Собрании. По одной из версий, Москвин числится помощником на общественных началах у председателя ЗССО Людмилы Бабушкиной, и является уже не первым главой-отставником, которых спикер решила не оставлять без дела.В Свердловской области в сфере образования еще не утих скандал с техникумом «Рифей», где педагоги подрались с молодежью, как назревает новый. Оказалось, что ранее уволенная за некрасивую историю с рукоприкладство в отношении воспитанников директор екатеринбургского детского дома № 7 Нина Кислякова, трудоустроилась в спецшколу № 124 для трудных подростков.Около двух лет назад ее попросили уволиться и детдома после того, как воспитанники рассказали сотрудникам опеки и журналистам о том, что директор находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно с водителем учинили с ними разборки, сопровождаемые рукоприкладством. Тогда Кислякову пытался выгораживать уполномоченный по правам детей Свердловской области Игорь Мороков, но когда «запахло жаренным», отстранился от этой истории.Буйного директора по-тихому уволили, но, как утверждают слухачи, после ухода Кисляковой у спонсоров возникло много вопросов о расходовании средств учреждением. Вопросы появились после того, как педагог со стажем рассекала на Лексусе RX350. Не менее интересна и фигура директора спецшколы № 124 (находится на Елизавете) Натальи Поддубной. Слухачи уверяют, что если внимательно изучить бухгалтерию детского дома №1 в Первоуральске, которым ранее заведовала Поддубная, то можно найти много интересного.Говорят, что некие политические силы в Москве решили в негативном ключе выставить Свердловскую область, поэтому на регион в ближайшее время обрушится ушат критики из федерального центра.Первыми стали подчиненные главы министерства здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова. Работу ведомства раскритиковал Росздравнадзор, выявив серьезно количество нарушений в деятельности регионального Минздрава.После этого уже прокуратура обрушилась на министерство образования Юрия Биктуганова, подчиненные которого были пойманы на нарушении антикоррупционного законодательства. Слухмейкеры говорят, что это были только первые «ласточки», но переживать по этому поводу не стоит.– Кто-то просто сводит счеты. Наезды, если в них разобраться, не самые существенные, после которых надо идти в отставку. Но региональным властям и Евгению Куйвашеву не стоит сидеть сложа руки. Во-первых, необходимо сделать выводы из уже опубликованной информации. А, во-вторых, готовится к новым негативным фактам, – заявляют слухмейкеры.Наезд Росздравнадзора на министерство здравоохранения Свердловской области не остался не заметным. Ведомство инициировало многочисленные проверки муниципальных больниц. В основном, пока речь идет о северных территориях.Говорят, что уже идут официальные и неофициальные проверки в Серове, Краснотурьинске, Карпинске, Нижнем Тагиле, Верхней Салде и других населенных пунктах. Врачи данных учреждений в панике - раньше на нарушения никто не обращал внимания, а теперь вдруг ими заинтересовались.Злые языки говорят, что Росздравнадзор неспроста наехал на Минздрав Свердловской области. В документах о результатах проверки очень часто фигурировало Управление здравоохранения Екатеринбурга, где, якобы, больше всех проблем и необходимо менять систему и руководителей.Этой ситуацией могут воспользоваться в Минздраве, чтобы подчинить себе городское управление здравоохранения, которое находится в довольно льготном и независимом от области состоянии. Об этом уже давно мечтают в «белом доме», но пойти на столь ответственный шаг никто из бывших министров здравоохранения Свердловской области не решался. Выбор пал на Андрея Цветкова.Госучреждение Центр «Юность Урала», подведомственное Министерству образования Свердловской области и возглавляемое директором Николаем Ежовым, обманула региональный штаб Юнармии с путевками в летние лагеря. ГБУ «Юность Урала» вышло с предложением к руководству регионального штаба Юнармии о предоставлении путевок в оздоровительные лагеря для юнармейцев. Штабом были сформированы списки детей, всего было обещано выделить по 80 мест в двух лагерях в течении двух смен. Каково же было удивление представителей Юнармии, когда выяснилось, что мест меньше, а часть ребят будут составлять воспитанники социально- реабилитационного центра для несовершеннолетних. Вину за сложившуюся ситуацию Центр «Юность Урала» хотел возложить на Министерство социальной политики, но не вышло.Проблема в том, что в отличие от юнармейцев воспитанники СРЦН едут в эти лагеря в добровольно-принудительном порядке и не очень то готовы жить по распорядку, да и здоровье не у всех позволяет выполнять физические нормативы. Многие родители, узнав о том, что помимо юнармейцев на территории будут еще и посторонние дети, отказались от поездки. Беда лишь в том, что надеясь на путевки от «Юности Урала» они не подали заявки в муниципальные загородные лагеря.