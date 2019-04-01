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Общество


 

17:22 | 3.04.2019

Оперативники свердловского ОБОП накрыли подпольный цех, где штамповали контрафактные Adidas и Nike

Кроссовки, мокасины и кеды: в Пышме сотня китайцев обеспечивала продукцией уральские рынки

Свердловские силовики сегодня, 3 апреля, в поселке Пышма пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции – кроссовок с логотипами мировых брендов, таких как Nike, Reebok, New Balance. Также здесь производили кеды, мокасины и зимние куртки. Производство было поставлено на поток, продукция, предположительно, оптом реализовалась на розничных рынках в Екатеринбурге и пригороде, а также небольших ТРЦ.

По данным veved.ru, участие в спецоперации принимали оперуполномоченные ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области и сотрудники Управления по вопросам миграции при силовом провождении бойцов СОБР Росгвардии с привлечением местных полицейских из ОМВД России по Пышминскому району.

Оперативники свердловского ОБОП накрыли подпольный цех, где штамповали контрафактные Adidas и Nike

Оперативники свердловского ОБОП накрыли подпольный цех, где штамповали контрафактные Adidas и Nike


В цехе работали около 100 граждан Китайской народной республики, сотрудниками УВМ проводится работа по изучению миграционных документов. В случае выявления нарушений будет решаться вопрос о выдворении гастарбайтеров с территории РФ. Спали работники здесь же в жутких антисанитарных условиях, за территорию предприятия не выходили.

Оперативники свердловского ОБОП накрыли подпольный цех, где штамповали контрафактные Adidas и Nike

Оперативники свердловского ОБОП накрыли подпольный цех, где штамповали контрафактные Adidas и Nike


Цех был расположен в самом центре поселка Пышма, в здании на ул. Сельскохозяйственной, 1. Местные жители говорят, что цех работал около двух лет при попустительстве местных полицейских. Одного из пышминских силовиков, бывшего начальника ОЭБиПК, который предпринимал попытки инициировать проверки предприятия, якобы даже перевели в аналогичное подразделение в Полевской, чтобы он не мешал работать.

Оперативники свердловского ОБОП накрыли подпольный цех, где штамповали контрафактные Adidas и Nike

Оперативники свердловского ОБОП накрыли подпольный цех, где штамповали контрафактные Adidas и Nike


По некоторой информации, отношение к производственной базе имеет компания из Екатеринбурга, зарегистрированная в обычной квартире на улице Технической. Основным видом деятельности, согласно данным ФНС, является производство обуви.

Оперативники свердловского ОБОП накрыли подпольный цех, где штамповали контрафактные Adidas и Nike

Оперативники свердловского ОБОП накрыли подпольный цех, где штамповали контрафактные Adidas и Nike


По предварительным данным установлено, что компании-правообладатели никаких договоров с коммерсантами не заключали, вся продукция является поддельной. Материальный ущерб для правообладателей оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

Оперативники свердловского ОБОП накрыли подпольный цех, где штамповали контрафактные Adidas и Nike

Оперативники свердловского ОБОП накрыли подпольный цех, где штамповали контрафактные Adidas и Nike


Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Оперативники свердловского ОБОП накрыли подпольный цех, где штамповали контрафактные Adidas и Nike

Оперативники свердловского ОБОП накрыли подпольный цех, где штамповали контрафактные Adidas и Nike

Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»

 


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