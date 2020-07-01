Политика
21:43 | 27.07.2020
Фото: Василий Кушнир, ОВД-Инфо
Сергей Удальцов останется в ОВД до утра
По этой статье (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) Удальцову грозит до 30 тысяч рублей штрафа или обязательные работы на срок до пятидесяти часов или административный арест на срок до десяти суток.
Напомним, сегодня лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали при выходе из дома и увезли в ОВД Мещанское. Журналист Максим Шевченко назвал происходящее беззаконием и произволом.
© «Вечерние ведомости»
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