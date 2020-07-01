В Москве из-за хабаровских протестов задержали Сергея Удальцова

20:38 | 27.07.2020

Фото: личная страница Сергея Удальцова в социальной сети «ВКонтакте»

Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали при выходе из дома в Москве. На данный момент оппозиционер находится в ОВД Мещанское и, скорее всего, пробудет там до утра.



«Выходил из дома, подъехала машина. Оттуда вышли сотрудники полиции посадили меня в принудительном порядке в машину. Сообщили, что на меня составлен некий материал в Мещанском ОВД, хотя в последнее время я там не был. Сейчас я нахожусь в отделе полиции. Ничего не объясняют. Сижу, жду. Какой-то административный протокол на меня составляют якобы в поддержку Хабаровска. Это уже вопиющий беспредел какой-то», - рассказал политик «Свободной прессе».



Оппозиционер добавил, что после субботней протестной акции «Левого фронта» возле здания Генпрокуратуры РФ участников задерживали, однако его самого там не было.



«В субботу тоже людей задерживали, но меня там не было. Не понятно, что они мне собираются предъявлять. Звучит мнение, что это из-за Хабаровска — ответная реакция на нашу позицию. Чувствуется, что эта тема напрягает власть и они идут на неадекватные репрессивные шаги», - цитирует Удальцова «Свободная пресса».



Журналист Максим Шевченко оценил случившееся в своем телеграм-канале: «Произвол и беззаконие! Требуем прекратить политическое давление на оппозицию! Свободу Сергею Удальцову». Чуть позже он добавил, что лидеру «Левого фронта», возможно, грозит арест, а в ОВД Удальцов останется до утра - завтра в 10.00 планируется заседание в Мещанском суде.





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