В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Международного фестиваля фантастики «Аэлита»

19-го сентября на площадке Дома писателей прошла пресс-конференция XXXVI Международного фестиваля фантастической литературы «Аэлита». В рамках пресс-конференции на вопросы журналистов ответили писатель, драматург, прозаик, журналист, литературный продюсер, театральный режиссёр, председатель правления Интернационального Союза Писателей Александр Гриценко, председатель оргкомитета фестиваля, главный редактор журнала «Уральского следопыта», член Союза писателей России Борис Долинго, заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко и писатель, учёный и изобретатель, член союза писателей-переводчиков г. Москвы, член Интернационального Союза писателей Лев Лапкин более известный под псевдонимом – Саша Кругосветов.Борис Долинго: Фестиваль у нас 36-й. Конечно, сохранились мероприятия, которые мы проводим из года в год, но последнее время при взаимодействии с Интернациональным Союзом писателей у нас и в частности у Александра Николаевича Гриценко возникла идея, что именно сейчас подошло такое время развития литературы, когда не стоит ограничиваться только одним жанром, а вместе формировать большоре здание человеческой культуры под названием «ЛИТЕРАТУРА». В этом году у нас появятся не только фантастические, но и семинары по поэзии и драматургии. Кроме того совместно с Интернациональным Союзом писателей у нас введена новая премия им. П. П. Бажова «Новый сказ», которая охватывает совершенно разные спектры и жанры. И с этого года мы внесли изменения в положение премии «Аэлита», поэтому теперь она имеет статус международной.Александр Гриценко: Три года мы поддерживаем работу в Екатеринбурге. Вообще миссия Интернационального Союза писателей звучит так: «Интеграция российской культуры в западную, а западной – в российскую», мы привносим свое, а они – свое. Мы работаем везде, в том числе в горячих точках, как, например, в Донбассе. В ближайшее время планируется открыть отделения ИСП в Екатеринбурге, надеемся, что уже в этом году начнется оформление необходимых документов. Я думаю, что Екатеринбург – это качественная площадка, здесь можно создать нечто уникальное. У нас есть соратники, в Екатеринбурге проживает достаточно много членов ИСП, команда практически собрана, остается только определить кто именно сможет и кто готов поддерживать и развивать работу нового отделения ИСП. Что касается премии им. П. П. Бажова «Новый сказ», она присуждается по рукописям, которые далее пойдут в издательства, кроме того этот конкурс нацелен открывать ранее неизвестных авторов.Сергей Радченко: Я дополню и поддержку Александра, ведь то, что делает фестиваль на протяжении стольких лет, очень важно и очень необходимо не только для Екатеринбурга, но и для страны. Самое главное здесь, что Урал занимает одно из основополагающих мест в области культуры, потому что помимо географического положения, у Екатеринбурга есть необходимое преимущество – это запас творческих сил, и здесь очень важная миссия фестиваля – это работа с авторами. Мало написать, важно быть изданным. И то, скольких авторов ежегодно открывает «Аэлиты» - это важное развитие, не побоюсь такового слова, цивилизации. Фантастика – это литература, формирующая наше будущее. С детских времен фантастика моделирует наше будущее и будущее всего мира. И мне радостно, что премия фестиваля обрела статус «международной». Этот давно заслужено временем и преподнесенными испытаниями. Самое главное – целенаправленная качественная работа, и именно этим занимается «Аэлита».Лев Лапкин: Мы испокон веков придумывали богов, пытались что-то объяснить на уровне сверхъявлений, занимались одушевлением природы и мистификацией. Так вот фантастика и фэнтази – это свойство мышления человека и обязательное свойство любой литературы. В настоящее время то, во что вылилась фантастическая литература – это очень хорошо. Писатели живут как одна большая семья.Можно сказать, что фантастика – это прайд, но в то же время это может привести к некоторым обособлениям. Читая разных авторов, в том числе известных фантастов, я вижу коренной недостаток – отрыв от реальной почвы приводит к выхолащиваю литературы. Литература должна передавать «аромат эпохи», особенной жизни, а очень часто, к сожалению, теряется атмосферность, читатель перестает верить, а значит, утрачен «нерв». А литература существует для контента, она должна нести содержание. И я призываю молодых авторов помнить об этом, ведь литература существует для человека.Несколько комментариев от организаторов Международного фестиваля фантастики «Аэлита»Екатерина Калугина: Насколько сложно было организовывать конкурс Аэлита в этом году?Александр Гриценко: У нас богатый опыт организации мероприятий большого масштаба, по 300 человек и более., и мы с этим справляемся. С другой стороны, задача сейчас в том, чтобы нам установить прочную связь с властью Екатеринбурга. Сейчас мы как раз занимаемся тем, чтобы была финансовая поддержка, социальная реклама. Уже несколько лет в городе нет социальной рекламы. В стране о премии знают хорошо, в мире многие, кто в области фантастики, также знают нашу премию, а в городе немного подзабыли. Городу нужно напомнить, что есть старейший литературный фестиваль в России – «Аэлита». Все трудности по организации фестиваля были рабочие, но мы их успешно преодолели.Е. К.: В чем отличие «Аэлиты» от других конкурсов фантастики, которых много сейчас в России?А. Г: Во-первых, это статус-образующая премия. Стать обладателем такой премии – это престижно. Получить профессиональное признание в рамках нашего фестиваля, в цеху писателей намного дороже денег.Е. К.: Как много было зарубежных участников на фестивале в 2019 году?А. Г: В этом году зарубежные писатели приняли участие заочно. Были на фестивале и представители Германии, и Америки, и из Франции. К сожалению, они приехать не смогли, но заочно будут принимать участие в семинарах, где специалисты будут подробно разбирать их тексты. Сейчас мы ведем активные переговоры, чтобы зарубежные гости смогли нас посетить в следующем году.Екатерина Калугина: Расскажите, чем нынешняя «Аэлита» отличается от всех предыдущих, и какой план на эти несколько дней проведения фестиваля?Борис Долинго: У нас на постоянной основе начинается работа в виде семинаров и мастер-классов не только в жанрах фантастики. Нововведение этого года – семинары в жанрах поэзии, прозы и драматургии, которые будут вести известные местные литераторы. Затем будет представление новой премии имени Бажова «Новый сказ» и награждение. В классической премии Бажова, которая уже 20 лет проводится у нас в городе, участвуют изданные произведения писателей и литераторов. Новаторство премии «Новый сказ» в том, что у нас сделаны премии для тех авторов, кто пока не издавался.Сам фестиваль имеет единый стержень – это работа с авторами-фантастами в самой разной форме и, конечно, мы будет продолжать работать и создавать новые конкурсы. Мы также тесно начали сотрудничество с Интернациональным союзом писателей. Есть перспективы плодотворно поработать на благо отечественной литературы во всех её жанрах.