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12:41 | 21.09.2019
Фото: Аркадий Курдюмов
В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Международного фестиваля фантастики «Аэлита»
Борис Долинго: Фестиваль у нас 36-й. Конечно, сохранились мероприятия, которые мы проводим из года в год, но последнее время при взаимодействии с Интернациональным Союзом писателей у нас и в частности у Александра Николаевича Гриценко возникла идея, что именно сейчас подошло такое время развития литературы, когда не стоит ограничиваться только одним жанром, а вместе формировать большоре здание человеческой культуры под названием «ЛИТЕРАТУРА». В этом году у нас появятся не только фантастические, но и семинары по поэзии и драматургии. Кроме того совместно с Интернациональным Союзом писателей у нас введена новая премия им. П. П. Бажова «Новый сказ», которая охватывает совершенно разные спектры и жанры. И с этого года мы внесли изменения в положение премии «Аэлита», поэтому теперь она имеет статус международной.
Александр Гриценко: Три года мы поддерживаем работу в Екатеринбурге. Вообще миссия Интернационального Союза писателей звучит так: «Интеграция российской культуры в западную, а западной – в российскую», мы привносим свое, а они – свое. Мы работаем везде, в том числе в горячих точках, как, например, в Донбассе. В ближайшее время планируется открыть отделения ИСП в Екатеринбурге, надеемся, что уже в этом году начнется оформление необходимых документов. Я думаю, что Екатеринбург – это качественная площадка, здесь можно создать нечто уникальное. У нас есть соратники, в Екатеринбурге проживает достаточно много членов ИСП, команда практически собрана, остается только определить кто именно сможет и кто готов поддерживать и развивать работу нового отделения ИСП. Что касается премии им. П. П. Бажова «Новый сказ», она присуждается по рукописям, которые далее пойдут в издательства, кроме того этот конкурс нацелен открывать ранее неизвестных авторов.
Сергей Радченко: Я дополню и поддержку Александра, ведь то, что делает фестиваль на протяжении стольких лет, очень важно и очень необходимо не только для Екатеринбурга, но и для страны. Самое главное здесь, что Урал занимает одно из основополагающих мест в области культуры, потому что помимо географического положения, у Екатеринбурга есть необходимое преимущество – это запас творческих сил, и здесь очень важная миссия фестиваля – это работа с авторами. Мало написать, важно быть изданным. И то, скольких авторов ежегодно открывает «Аэлиты» - это важное развитие, не побоюсь такового слова, цивилизации. Фантастика – это литература, формирующая наше будущее. С детских времен фантастика моделирует наше будущее и будущее всего мира. И мне радостно, что премия фестиваля обрела статус «международной». Этот давно заслужено временем и преподнесенными испытаниями. Самое главное – целенаправленная качественная работа, и именно этим занимается «Аэлита».
Лев Лапкин: Мы испокон веков придумывали богов, пытались что-то объяснить на уровне сверхъявлений, занимались одушевлением природы и мистификацией. Так вот фантастика и фэнтази – это свойство мышления человека и обязательное свойство любой литературы. В настоящее время то, во что вылилась фантастическая литература – это очень хорошо. Писатели живут как одна большая семья.
Можно сказать, что фантастика – это прайд, но в то же время это может привести к некоторым обособлениям. Читая разных авторов, в том числе известных фантастов, я вижу коренной недостаток – отрыв от реальной почвы приводит к выхолащиваю литературы. Литература должна передавать «аромат эпохи», особенной жизни, а очень часто, к сожалению, теряется атмосферность, читатель перестает верить, а значит, утрачен «нерв». А литература существует для контента, она должна нести содержание. И я призываю молодых авторов помнить об этом, ведь литература существует для человека.
Несколько комментариев от организаторов Международного фестиваля фантастики «Аэлита»
Екатерина Калугина: Насколько сложно было организовывать конкурс Аэлита в этом году?
Александр Гриценко: У нас богатый опыт организации мероприятий большого масштаба, по 300 человек и более., и мы с этим справляемся. С другой стороны, задача сейчас в том, чтобы нам установить прочную связь с властью Екатеринбурга. Сейчас мы как раз занимаемся тем, чтобы была финансовая поддержка, социальная реклама. Уже несколько лет в городе нет социальной рекламы. В стране о премии знают хорошо, в мире многие, кто в области фантастики, также знают нашу премию, а в городе немного подзабыли. Городу нужно напомнить, что есть старейший литературный фестиваль в России – «Аэлита». Все трудности по организации фестиваля были рабочие, но мы их успешно преодолели.
Е. К.: В чем отличие «Аэлиты» от других конкурсов фантастики, которых много сейчас в России?
А. Г: Во-первых, это статус-образующая премия. Стать обладателем такой премии – это престижно. Получить профессиональное признание в рамках нашего фестиваля, в цеху писателей намного дороже денег.
Е. К.: Как много было зарубежных участников на фестивале в 2019 году?
А. Г: В этом году зарубежные писатели приняли участие заочно. Были на фестивале и представители Германии, и Америки, и из Франции. К сожалению, они приехать не смогли, но заочно будут принимать участие в семинарах, где специалисты будут подробно разбирать их тексты. Сейчас мы ведем активные переговоры, чтобы зарубежные гости смогли нас посетить в следующем году.
Екатерина Калугина: Расскажите, чем нынешняя «Аэлита» отличается от всех предыдущих, и какой план на эти несколько дней проведения фестиваля?
Борис Долинго: У нас на постоянной основе начинается работа в виде семинаров и мастер-классов не только в жанрах фантастики. Нововведение этого года – семинары в жанрах поэзии, прозы и драматургии, которые будут вести известные местные литераторы. Затем будет представление новой премии имени Бажова «Новый сказ» и награждение. В классической премии Бажова, которая уже 20 лет проводится у нас в городе, участвуют изданные произведения писателей и литераторов. Новаторство премии «Новый сказ» в том, что у нас сделаны премии для тех авторов, кто пока не издавался.
Сам фестиваль имеет единый стержень – это работа с авторами-фантастами в самой разной форме и, конечно, мы будет продолжать работать и создавать новые конкурсы. Мы также тесно начали сотрудничество с Интернациональным союзом писателей. Есть перспективы плодотворно поработать на благо отечественной литературы во всех её жанрах.
Ксения Альпинская, Екатерина Калугина © «Вечерние ведомости»
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