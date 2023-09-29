ХК «Автомобилист» обыграл «Амур» в домашнем матче





– прокомментировал капитан «Автомобилиста» Сергей Широков. «Если честно, я даже не знал об этом правиле, что вратарь не может по ходу игры в овертайме меняться. Хочу сказать спасибо ребятам, которые выходят в меньшинстве. Они прекрасно сами понимают, что большую работу делают!»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» в домашнем матче обыграл хабаровский «Амур». Игра завершилась со счетом 2:1.Как рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист», уральская команда долго уступала в счете. Гости забили шайбу на восьмой минуте первого периода. Екатеринбуржцы долго время не могли взломать оборону соперников. Следующий гол зрители увидели только в конце третьего периода – Брук Мэйкес отправил шайбу в сетку ворот «Амура».В конце третьего периода гости получили удаление за выброс шайбы. «Автомобилист» не успел реализовать численное преимущество до окончания 20-минутки и продолжил играть в большинстве в овертайме. Команда сняла вратаря и попробовала впятером провести победную атаку, но маневр не сработал.Когда удаленный игрок «Амура» вернулся на лед, удаление произошло уже у екатеринбуржцев – за неправильную смену вратаря.«Автомобилист» успешно выстоял две минуты в меньшинстве. А судьба матча решилась в серии буллитов – решающий бросок сделал Алексей Макеев.