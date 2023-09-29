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ХК «Автомобилист» обыграл «Амур» в домашнем матче
Фото: ХК «Автомобилист»
В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» в домашнем матче обыграл хабаровский «Амур». Игра завершилась со счетом 2:1.
Как рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист», уральская команда долго уступала в счете. Гости забили шайбу на восьмой минуте первого периода. Екатеринбуржцы долго время не могли взломать оборону соперников. Следующий гол зрители увидели только в конце третьего периода – Брук Мэйкес отправил шайбу в сетку ворот «Амура».
В конце третьего периода гости получили удаление за выброс шайбы. «Автомобилист» не успел реализовать численное преимущество до окончания 20-минутки и продолжил играть в большинстве в овертайме. Команда сняла вратаря и попробовала впятером провести победную атаку, но маневр не сработал.
Когда удаленный игрок «Амура» вернулся на лед, удаление произошло уже у екатеринбуржцев – за неправильную смену вратаря.
«Автомобилист» успешно выстоял две минуты в меньшинстве. А судьба матча решилась в серии буллитов – решающий бросок сделал Алексей Макеев.
Как рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист», уральская команда долго уступала в счете. Гости забили шайбу на восьмой минуте первого периода. Екатеринбуржцы долго время не могли взломать оборону соперников. Следующий гол зрители увидели только в конце третьего периода – Брук Мэйкес отправил шайбу в сетку ворот «Амура».
В конце третьего периода гости получили удаление за выброс шайбы. «Автомобилист» не успел реализовать численное преимущество до окончания 20-минутки и продолжил играть в большинстве в овертайме. Команда сняла вратаря и попробовала впятером провести победную атаку, но маневр не сработал.
Когда удаленный игрок «Амура» вернулся на лед, удаление произошло уже у екатеринбуржцев – за неправильную смену вратаря.
«Если честно, я даже не знал об этом правиле, что вратарь не может по ходу игры в овертайме меняться. Хочу сказать спасибо ребятам, которые выходят в меньшинстве. Они прекрасно сами понимают, что большую работу делают!»
– прокомментировал капитан «Автомобилиста» Сергей Широков.
«Автомобилист» успешно выстоял две минуты в меньшинстве. А судьба матча решилась в серии буллитов – решающий бросок сделал Алексей Макеев.
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