Возрастное ограничение 18+

В четырех школах Нижнего Тагила открыли новые залы для занятий самбо

15.21 Пятница, 29 сентября 2023
Фото: проект «Зa самбо»
Координатор проекта «Зa самбо» в Свердловской области Алексей Свалов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев открыли сразу четыре новых зала для занятий самбо в школах города. Залы расположены в разных районах Нижнего Тагила – чтобы привлечь к занятиям борьбой как можно больше ребят.

Первыми дали старт направлению «Самбо в школу» ученики СОШ №100. Здесь оборудован новый стационарный зал для тренировок по самообороне без оружия. Помощь в приобретении ковра оказали члены общественного совета «Зa самбо». Сегодня в зале прошли первые уроки физкультуры: ребята начали изучать приемы самозащиты и самостраховки.

Новый зал появился и в Православной гимназии № 11. Под руководством кандидата в мастера спорта по самбо Андрея Чеховского заниматься борьбой будут не только ученики гимназии, но и все желающие ученики из соседних школ Гальянки. Главная задача тренера: научить ребят самообороне, привить любовь к национальному виду спорта.


Фото: проект «Зa самбо»


Третьей школой, которую посетили Алексей Свалов и Владислав Пинаев, стала СОШ №48 в микрорайоне Голый Камень, которой в этом году исполнилось 70 лет, летом она была капитально отремонтирована по поручению президента РФ в рамках национального проекта «Образование». Администрация города и руководство школы приняло решение оборудовать здесь новый зал для занятий самбо. Раньше на его месте было помещение, непригодное длят занятий спортом. Сегодня это комфортный, красивый и уютный зал, которого с нетерпением ждали дети, тренеры и педагоги. Он станет местом притяжения молодежи. Координатор проекта «Зa самбо» Алексей Свалов пообещал, что Общественный совет проекта окажет школе необходимую помощь с приобретением формы для занятий самбо.

В новом зале СШ №2, оборудованном при поддержке Общественного совета «Зa самбо», будут заниматься школьники со всего Дзержинского района. Сейчас руководство спортшколы проводит необходимый мониторинг, чтобы оценить физические навыки ребят и разделить их на группы. В дальнейшем планируется создать команды от каждой школы, которые будут принимать участие в соревнованиях в рамках направления «Самбо в школу».

«Самбо пришло в школы Нижнего Тагила, теперь мы будем развивать это направление, привлекать в секции как можно больше ребят. И кто-то из них станет великим спортсменом, и тогда уже он в свое время точно так же будет заботится о том, чтобы данный вид спорта в Российской Федерации и, в частности, в нашем городе развивался как можно быстрее»,

– поделился ближайшими планами глава Нижнего Тагила.



Фото: проект «Зa самбо»


«Мы ставили перед собой задачу, чтобы в Нижний Тагил стал одним из флагманов проекта "Зa самбо". Школа самообороны без оружия в Нижнем Тагиле исторически была сильной. Нам важно заниматься развитием этого вида спорта. Мы запустили брендированный трамвай, провели Фестиваль "Самбо на песке" в День города. Это большая планомерная работа, которую мы проводим вместе с администрацией города»,

– рассказал координатор проекта «Зa самбо» в Свердловской области.


Реализация проекта «Зa самбо» в Нижнем Тагиле будет продолжаться.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В школе поселка Нейво-Рудянка появится оборудованный зал для занятий самбо
21 сентября 2023
Мультисмены ввели в трех школах Екатеринбурга
25 сентября 2023
Для пассажиров «Ласточек» в Нижнем Тагиле проведут бесплатную экскурсию
22 сентября 2023
Четыре лесных пожара зафиксировали в Свердловской области
22 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Игорь Мишин: «Мы не копируем, мы продолжаем традицию»

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION — о лучших российских фильмах, авторском кино и фестивале в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:30 В Свердловской области ищут подозреваемого в убийстве 39-летней екатеринбурженки
16:54 Министр ЖКХ посоветовал жителям Первоуральска, жалующимся на грязную воду, перечитать «Маугли»
16:28 В Екатеринбурге временно изменят схему движения четырех трамваев
15:49 Екатеринбурженку, упавшую под поезд в метро, перевели в общую палату
15:21 В четырех школах Нижнего Тагила открыли новые залы для занятий самбо
14:53 На Серовском тракте перевернулся пассажирский автобус
14:16 Волейбольный клуб «Уралочка» открыл новый сезон Суперлиги
13:50 Прокуратура внесла представление начальнику екатеринбургской полиции
13:25 В Екатеринбурге закончились прения сторон по делу 85-летнего тренера Ражева
12:51 В уральской столице ищут пропавшего 60-летнего мужчину с возможной потерей памяти
12:18 Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 919 гектаров
11:43 На территории екатеринбургского завода, с которого «выживают» производителей, ночью появились ямы, заблокировавшие работу предприятий
11:24 ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за дождя
10:51 Екатеринбург вошел в пятерку лучших городов России для бизнеса по версии «Forbes»
10:20 На заводе в Краснотурьинске травмировался монтажник
09:57 В Свердловской области задержали подозреваемую в убийстве сына 15 лет назад
09:28 В Екатеринбурге молодой человек пошел на «красный» и попал в больницу
20:50 В Екатеринбурге презентуют новую книгу про «Аквариум»
20:25 Иномарка перевернула «Ладу» на крышу в Екатеринбурге
19:50 Жители Верхней Пышмы раскритиковали ещё не законченную реконструкцию сквера
19:01 Сотрудница банка в Каменске-Уральском прикарманила более 3 миллионов рублей
18:31 Дорожники Урала готовятся к приходу зимы
17:50 Со старинного особняка в центре Екатеринбурга сняли лепнину
17:29 В Екатеринбурге планируют построить новую развязку с «выделенками» для автобусов
16:53 Екатеринбургского водителя оштрафовали за высунувшегося из окна машины ребенка
16:25 Стартовало голосование за статус «Достояние Среднего Урала»
Все новости Свердловской области
17:43 В Тюмени суд с участием присяжных приговорил экс-полицейского к 12 годам колонии
16:41 Про Нагорный Карабах и возможности мирного сосуществования народов. Колонка главреда
16:01 В США более 20 сенаторов подписали резолюцию с призывом освободить журналиста Гершковича
15:20 В Брянске суд заключил под стражу начальника полиции по делу о крупной взятке
14:56 В Пакистане произошел второй взрыв в мечети, есть погибшие
13:42 В Армению прибыли более 88 тысяч жителей Нагорного Карабаха
13:19 В Пакистане при взрыве у мечети погибли более 30 человек
12:53 СМИ: в Магнитогорске по делу о наркотиках задержана зампрокурора
12:11 Путин внес в ГД законопроект о денонсации конвенции о защите нацменьшинств
11:39 Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж на полгода
10:47 Генштаб ВС РФ: планов проведения дополнительной мобилизации нет
10:33 В Чите произошел взрыв в частной котельной, пострадали два человека
10:19 Суд в Москве заключил под стражу главу краснодарского МЧС
19:00 В Орле трехлетний ребенок сбежал из детсада и попал под машину на шоссе
14:47 МВД: в Уфе задержаны подозреваемые в поджоге в ТРЦ
14:08 СМИ: в торговом центре в Уфе неизвестные облили бензином и подожгли двух мужчин
13:43 Суд в Баку арестовал Рубена Варданяна на четыре месяца
13:24 Жители Башкирии жалуются на закрытие АЗС и перебои с бензином
12:52 В Минске 11-летняя девочка попыталась убить свою мать по требованию 20-летнего парня
11:41 Президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования непризнанной республики
11:37 Пенсионерам силовых ведомств в России повысят пенсию с 1 октября
10:46 Уже 65 тысяч беженцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению
18:00 СМИ: задержан глава МЧС по Краснодарскому краю
15:45 В Нагорном Карабахе на границе задержан Рубен Варданян
15:05 В Новосибирской области возбудили дело после попытки продать ребенка на сайте объявлений
14:31 Криптобиржа Binance объявила об уходе из России
Все новости России и мира
17:30 В Свердловской области ищут подозреваемого в убийстве 39-летней екатеринбурженки
17:24 Валерий Сухих: «Законодательное собрание приступает к процессу рассмотрения главного финансового документа Прикамья»
16:54 Министр ЖКХ посоветовал жителям Первоуральска, жалующимся на грязную воду, перечитать «Маугли»
16:31 Пермяки стали активнее путешествовать по России
16:28 В Екатеринбурге временно изменят схему движения четырех трамваев
15:49 Екатеринбурженку, упавшую под поезд в метро, перевели в общую палату
15:26 Валерий Сухих: Инициативное бюджетирование позволит молодым людям на деле реализовать свои идеи
15:21 В четырех школах Нижнего Тагила открыли новые залы для занятий самбо
14:53 На Серовском тракте перевернулся пассажирский автобус
14:16 Волейбольный клуб «Уралочка» открыл новый сезон Суперлиги
13:50 Прокуратура внесла представление начальнику екатеринбургской полиции
13:33 Валерий Сухих: «Молодёжь способна сделать многое для развития региона и страны»
13:25 В Екатеринбурге закончились прения сторон по делу 85-летнего тренера Ражева
13:20 Какие права появятся с 1 октября у собственников гаражей на территориях строительных кооперативов и паркингов, рассказали в Росреестре Прикамья
13:02 В поселке Уральский сотрудники полиции пресекли правонарушение в местной школе
12:51 В уральской столице ищут пропавшего 60-летнего мужчину с возможной потерей памяти
12:18 Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 919 гектаров
11:43 На территории екатеринбургского завода, с которого «выживают» производителей, ночью появились ямы, заблокировавшие работу предприятий
11:24 ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за дождя
10:51 Екатеринбург вошел в пятерку лучших городов России для бизнеса по версии «Forbes»
10:20 На заводе в Краснотурьинске травмировался монтажник
09:57 В Свердловской области задержали подозреваемую в убийстве сына 15 лет назад
09:28 В Екатеринбурге молодой человек пошел на «красный» и попал в больницу
20:50 В Екатеринбурге презентуют новую книгу про «Аквариум»
20:25 Иномарка перевернула «Ладу» на крышу в Екатеринбурге
19:50 Жители Верхней Пышмы раскритиковали ещё не законченную реконструкцию сквера
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK