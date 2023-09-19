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В Екатеринбурге пройдет Летний кубок России по биатлону

17.21 Четверг, 21 сентября 2023
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге 23 и 24 сентября состоится Летний кубок России по биатлону среди мастеров (5 этап). Соревнования пройдут на площадке учебно-спортивной базы «Динамо».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в соревнованиях буду участвовать более 50 сильнейших спортсменов страны. Среди них – двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков, президент Союза биатлонистов России и трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров, бронзовый призер зимних Олимпийских игр Евгений Гараничев.

Соревнования начнутся 23 сентября в 11.30 с индивидуальной гонки. 24 сентября в 11.00 стартует спринт, в котором биатлонисты покажут свою скорость и меткость в стрельбе.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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