В Екатеринбурге пройдет Летний кубок России по биатлону

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 23 и 24 сентября состоится Летний кубок России по биатлону среди мастеров (5 этап). Соревнования пройдут на площадке учебно-спортивной базы «Динамо».Как сообщили в пресс-службе мэрии, в соревнованиях буду участвовать более 50 сильнейших спортсменов страны. Среди них – двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков, президент Союза биатлонистов России и трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров, бронзовый призер зимних Олимпийских игр Евгений Гараничев.Соревнования начнутся 23 сентября в 11.30 с индивидуальной гонки. 24 сентября в 11.00 стартует спринт, в котором биатлонисты покажут свою скорость и меткость в стрельбе.