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Екатеринбург присоединился к чемпионату России по фоновой ходьбе
Фото: Вечерние ведомости
Столица Урала присоединилась к чемпионату России по фоновой ходьбе «Человек идущий – 2023». Соревнования пройдут в два этапа: предварительный и зачетный.
Предварительный этап будет проходить с 26 сентября по 10 октября, а зачетный – с 15 октября по 15 ноября. Для участия необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий». В соревнованиях могут поучаствовать:
- семейные команды численностью от пяти до 50 человек;
- команды групп ЗОЖ численностью от 10 до 50 человек;
- команды пенсионеров численностью от 10 до 50 человек;
- студенческие команды численностью от 20 до 50 человек;
- муниципальные команды численностью от 20 до 50 человек;
- корпоративные команды численностью от 20 до 50 человек.
Победителями соревнований в каждой категории станут команды, имеющие наибольший рейтинг, сформированный мобильным приложением. Если итоговые результаты будут одинаковые, то лучшей признают команду с наибольшим количеством участников.
Предварительный этап будет проходить с 26 сентября по 10 октября, а зачетный – с 15 октября по 15 ноября. Для участия необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий». В соревнованиях могут поучаствовать:
- семейные команды численностью от пяти до 50 человек;
- команды групп ЗОЖ численностью от 10 до 50 человек;
- команды пенсионеров численностью от 10 до 50 человек;
- студенческие команды численностью от 20 до 50 человек;
- муниципальные команды численностью от 20 до 50 человек;
- корпоративные команды численностью от 20 до 50 человек.
Победителями соревнований в каждой категории станут команды, имеющие наибольший рейтинг, сформированный мобильным приложением. Если итоговые результаты будут одинаковые, то лучшей признают команду с наибольшим количеством участников.
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