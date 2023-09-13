Екатеринбург присоединился к чемпионату России по фоновой ходьбе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Столица Урала присоединилась к чемпионату России по фоновой ходьбе «Человек идущий – 2023». Соревнования пройдут в два этапа: предварительный и зачетный.Предварительный этап будет проходить с 26 сентября по 10 октября, а зачетный – с 15 октября по 15 ноября. Для участия необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий». В соревнованиях могут поучаствовать:- семейные команды численностью от пяти до 50 человек;- команды групп ЗОЖ численностью от 10 до 50 человек;- команды пенсионеров численностью от 10 до 50 человек;- студенческие команды численностью от 20 до 50 человек;- муниципальные команды численностью от 20 до 50 человек;- корпоративные команды численностью от 20 до 50 человек.Победителями соревнований в каждой категории станут команды, имеющие наибольший рейтинг, сформированный мобильным приложением. Если итоговые результаты будут одинаковые, то лучшей признают команду с наибольшим количеством участников.