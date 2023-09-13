В Верхней Пышме стартовали детские международные состязания по настольному теннису



Фото: Благотворительный фонд «Дети России»





– отметил на церемонии торжественного открытия турнира президент Клуба настольного тенниса Дмитрий Малышев. «Владимир Алексеевич был замечательной, выдающейся личностью. Турнир в его память проходит третий раз. Турнир полный позитивных эмоций. Не сомневаюсь: такими яркими мероприятиями светлая память об этом человеке продолжит жить в наших сердцах многие годы»,





– обратился к участникам турнира вице-президент Благотворительного фонда «Дети России» Багир Абдулазизов. «Вовлечь как можно больше ребят в занятия спортом, создать условия, необходимые для этого, дать возможность развиваться, идти к победам. Всё это старался привнести в жизнь Владимир Белоглазов. Он был человеком с большим сердцем и очень любил детей»,



Фото: Благотворительный фонд «Дети России»





– поделился депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов. «В этом году расширилась география состязаний. Участники с гордостью защищают флаги своих регионов, своих стран. Наверное, это лучший показатель того, что память о Владимире Алексеевиче остаётся с нами в добрых делах»,





– завершила выступление Ольга Игоревна. «Владимир Белоглазов сделал многое для того, чтобы у большого количества юных спортсменов Урала, России, других стран появилась такая великолепная площадка для соревнований»,



Фото: Благотворительный фонд «Дети России»

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Международный турнир по настольному теннису памяти Владимира Белоглазова среди спортсменов 2012 года рождения и моложе проходит в Верхней Пышме.Организаторы соревнований, верхнепышминский клуб настольного тенниса и Благотворительный фонд «Дети России», собрали на одной площадке 128 сильнейших игроков – 64 мальчика и 64 девочки. Все они получили персональные приглашения или занимают 1-40-е места в рейтинге Федерации настольного тенниса России. Соревнования стартовали 14 сентября.Международный турнир посвящен памяти Владимира Алексеевича Белоглазова. Во многом благодаря ему началось возрождение настольного тенниса на Урале. В 2007 году по его инициативе был создан Клуб настольного тенниса, который сегодня стал одним из лучших в России и получил мировую известность.Владимир Алексеевич был первым президентом Клуба и вице-президентом Благотворительного фонда «Дети России».Победители станут известны 17 сентября, когда пройдут матчи за 1–32 места среди девочек и мальчиков. Призовой фонд составляет 300 000 рублей. За персональные награды борются дети из 28 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Армении.По словам Ольги Белоножкиной, заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области, настольный теннис на Среднем Урале популярен. Им занимается около 17,5 тысяч человек. Регион с гордостью принимает эти состязания.В числе почётных гостей церемонии торжественного открытия состязаний также были уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков и глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин.«Миникадеты» – так в ряде видов спорта, в том числе и в настольном теннисе, называют игроков самого младшего возраста. У них относительно небольшой турнирный опыт.Судейство, организация и спортивные регламенты Международного турнира по настольному теннису памяти Владимира Белоглазова соответствуют «взрослому» уровню. Участие в нём помогает совершенствовать мастерство. Именно поэтому популярность соревнований у спортсменов из России и зарубежья ежегодно возрастает.