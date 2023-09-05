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Международные соревнования по пауэрлифтингу пройдут в Екатеринбурге
Фото предоставлено Федерацией пауэрлифтинга Свердловской области
В Екатеринбурге состоятся Международные соревнования по пауэрлифтингу «Содружество наций». Состязания пройдут с 10 по 19 ноября.
В департаменте информполитики региона заявили, что в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены сборных России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Китая, Грузии, Армении и Кот-д’Ивуара.
Состязания будут проходить в трех возрастных категориях: юноши и девушки 14-18 лет, юниоры и юниорки 19-23 года, мужчины и женщины. Спортсмены будут состязаться в дисциплинах: жим, жим классический, троеборье, троеборье классическое.
В России соревнования «Содружество наций» по пауэрлифтингу проводятся второй раз. В прошлом году мероприятие проводилось в Туле. В этом году ожидается около 350 спортсменов.
В департаменте информполитики региона заявили, что в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены сборных России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Китая, Грузии, Армении и Кот-д’Ивуара.
Состязания будут проходить в трех возрастных категориях: юноши и девушки 14-18 лет, юниоры и юниорки 19-23 года, мужчины и женщины. Спортсмены будут состязаться в дисциплинах: жим, жим классический, троеборье, троеборье классическое.
В России соревнования «Содружество наций» по пауэрлифтингу проводятся второй раз. В прошлом году мероприятие проводилось в Туле. В этом году ожидается около 350 спортсменов.
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