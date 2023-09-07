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Забег на «Высоцкий» в Екатеринбурге состоится 9 сентября

12.23 Пятница, 8 сентября 2023
Фото: Вечерние ведомости
В эту субботу, 9 сентября, в Екатеринбурге состоится забег на 52-этажный небоскреб «Высоцкий». Участникам предстоит преодолеть 1 137 ступенек.

Организаторы сообщают, что соревнование пройдет на Урале впервые после четырехлетнего перерыва. Участники финишируют на смотровой площадке на высоте 186 метров. Призовой фонд составляет 100 тысяч рублей.

Пока что абсолютный рекорд скорости восхождения на «Высоцкий» составляет 4 минуты 42 секунды. Рекорд принадлежит учителю физкультуры из Первоуральска Ивану Кузнецову.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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18:38 Демидовы предстают семейством дипломатов в экспонатах екатеринбургской выставки
17:54 На строительство газопроводов в Камышловском и Туринском ГО направили 237,9 млн рублей
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16:51 Еще один кандидат снялся с выборов в Екатеринбургскую гордуму
16:25 Экс-директора муниципального предприятия в Камышлове будут судить за растрату
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