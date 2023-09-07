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Забег на «Высоцкий» в Екатеринбурге состоится 9 сентября
Фото: Вечерние ведомости
В эту субботу, 9 сентября, в Екатеринбурге состоится забег на 52-этажный небоскреб «Высоцкий». Участникам предстоит преодолеть 1 137 ступенек.
Организаторы сообщают, что соревнование пройдет на Урале впервые после четырехлетнего перерыва. Участники финишируют на смотровой площадке на высоте 186 метров. Призовой фонд составляет 100 тысяч рублей.
Пока что абсолютный рекорд скорости восхождения на «Высоцкий» составляет 4 минуты 42 секунды. Рекорд принадлежит учителю физкультуры из Первоуральска Ивану Кузнецову.
Организаторы сообщают, что соревнование пройдет на Урале впервые после четырехлетнего перерыва. Участники финишируют на смотровой площадке на высоте 186 метров. Призовой фонд составляет 100 тысяч рублей.
Пока что абсолютный рекорд скорости восхождения на «Высоцкий» составляет 4 минуты 42 секунды. Рекорд принадлежит учителю физкультуры из Первоуральска Ивану Кузнецову.
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