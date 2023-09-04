Семь медалей завоевали на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту свердловчане

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Стамбуле сегодня, 6 сентября, завершились два Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту — женский и мужской. В сборной от России участвовали и свердловчане. В общей сложности они привезут на родину семь медалей.По сообщению пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Свердловской области, бронзовыми призёрами XVIII Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в составе мужской сборной команды России в общекомандном зачёте стали Александр Фокин и Михаил Бойцов. В женской сборной золотую медаль завоевала Виктория Цвид. Больше всего медалей получила Карина Бочкарёва. Помимо золотой медали, принесённой ею российской сборной за первый этап пожарной эстафеты, за инспектором отделения профилактики пожаров 54-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС РФ по Свердловской области ещё одно «золото» и бронзовая медаль в состязании «боевое развёртывание».Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин в Стамбуле проводился в 28 раз. Женские сборные состязались в отдельном чемпионате всего девятый раз.