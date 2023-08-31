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Проект «1000 юных футболистов» стартовал в Екатеринбурге
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, стартовал проект «1000 юных футболистов». В столицу Урала прибыло 172 спортсмена.
В пресс-службе мэрии рассказали, что участники проекта пройдут трехдневные мастер-классы с участием профессиональных тренеров из Академии профессионального футбольного клуба «ЦСКА».
Финальное мероприятие состоится в марте следующего года. Лучшие участники мастер-классов смогут поучаствовать в просмотре в Академии ПФК ЦСКА с возможностью пройти отбор для зачисления в ДЮСШ ПФК ЦСКА. Также их могут пригласить на матч основной команды ПФК ЦСКА, где они выйдут на поле вместе с известными футболистами.
В пресс-службе мэрии рассказали, что участники проекта пройдут трехдневные мастер-классы с участием профессиональных тренеров из Академии профессионального футбольного клуба «ЦСКА».
Финальное мероприятие состоится в марте следующего года. Лучшие участники мастер-классов смогут поучаствовать в просмотре в Академии ПФК ЦСКА с возможностью пройти отбор для зачисления в ДЮСШ ПФК ЦСКА. Также их могут пригласить на матч основной команды ПФК ЦСКА, где они выйдут на поле вместе с известными футболистами.
«Екатеринбург – третий город, который принимает юных спортсменов, лидеров, будущих звезд футбола. Сегодня у участников проекта есть уникальная возможность показать себя, чтобы попасть в академию ЦСКА. В уральскую столицу приехало большое количество ребят из городов, в том числе из других регионов страны. Это уже успех Екатеринбурга»,
– отметила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.
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