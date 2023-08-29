ФК «Урал» потерпел третье поражение подряд, уступив дома чеченскому «Ахмату»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» в матче 7-го тура принимал на Екатеринбург Арене грозненский «Ахмат». Встреча завершилась минимальной победой гостей. Единственный мяч забил в конце первого тайма с пенальти нападающий грозненцев, экс-игрок «Урала» Мохамед Конате. Пенальти был назначен за игру рукой Ибраимы Сиссе в своей штрафной площади.Футболисты «Урала» два раза попадали в штанги ворот «Ахмата» - Кики в первом тайме и Юшин в начале второго. Но забить хотя бы один мяч гостям так и не смогли. Итог - 0:1.Это уже третье подряд поражение екатеринбургского клуба за неделю - до этого «Урал» проиграл в Питере «Зениту» в РПЛ и в Казани «Рубину» в рамках Кубка России. У «Урала» осталось 13 очков, команда пока остаётся в верхней части турнирной таблицы. Сейчас команды уйдут на перерыв, связанный с играми сборных. Следующий матч «Урал» также проведёт дома спустя более чем две недели - 17 сентября в гости в Екатеринбург приедет воронежский «Факел».