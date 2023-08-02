Всероссийский турнир по уличному баскетболу пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Всероссийский массовый турнир по уличному баскетболу 3 x 3 «Оранжевый мяч» пройдет в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге в это воскресенье, 13 августа.В пресс-службе мэрии рассказали, что турнир состоится в рамках Дня физкультурника совместно с областным этапом II Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола.В турнире примут участие юноши и девушки 2007-2009 годов рождения, юниоры и юниорки 2005-2006 годов рождения, а также мужчины и женщины 2004 года рождения и старше. Старт – в 09.00 в фан-зоне парка.«Оранжевый мяч» также пройдет в других городах Свердловской области 12 августа.