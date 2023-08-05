Свердловчан приглашают на фестиваль пляжного самбо в Нижний Тагил





– написал Свалов в своем телеграм-канале. «Добрый день, уважаемые тагильчане! Приглашаю вас 12 августа в 12:00 в Центральный парк культуры и отдыха им. Бондина на Соревнования по самбо на песке, которые мы организовали совместно со СШ «Тагилстрой» и главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Приходите за положительными эмоциями, приводите своих друзей и близких. Буду вас там ждать»,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Фестиваль пляжного самбо пройдет в Нижнем Тагиле в субботу, 12 августа. В нем примут участие команды из Кировграда, Нижнего Тагила, Невьянска и Верхней Салды. Победители состязаний получат призы от общественного совета проекта «За самбо».Координатор партийного проекта «За самбо» в Свердловской области, депутат регионального Заксобрания Алексей Свалов приглашает на мероприятие всех желающих.