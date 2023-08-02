Соревнования «Королева Российского спорта» пройдут в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 17 по 19 августа пройдут международные соревнования по легкой атлетике «Королева Российского спорта».Как сообщили в пресс-службе мэрии, соревнованиях будут участвовать лучшие представители российской легкой атлетики, членов сборной команды России, а также Республики Беларусь.Соревнования пройдут на стадионе «Калининец». Среди состязаний – прыжки в высоту и в длину, в том числе с шестом, бег на 100, 200, 400, 800, 1,5 и 5 тысяч метров, стипль-чез, толкание ядра, метание диска, копья и молота.Площадкой для прыжков в высоту станет Исторический сквер.