Екатеринбурженка завоевала девять медалей на Летних играх сурдлимпийцев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Спортсменка из Екатеринбурга Полина Билалова принесла в копилку сборной России девять медалей в состязаниях по плаванию на I Летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».Воспитанница школы «Юность» восемь раз поднялась на первую степень пьедестала. Она завевала золото в дисциплинах: 400 метров и 800 метров вольным стилем, 100 метров и 200 метров баттерфляем, 400 метров комплексным плаванием, 1500 метров вольным стилем, в двух эстафетах – 4 х 100 метров смешанной комбинированной и 4 х 200 метров вольным стилем. Также Полина завоевала серебряную медаль в дисциплине 200 метров вольным стилем.Соревнования проходили в Уфе с 23 июля по 2 августа. В состязаниях участвовали 1 500 атлетов из разных регионов России и 30 зарубежных стран, в числе которых США, Бразилия, Франция, Турция, Испания, Израиль, Кения, Филиппины, Бахрейн, Иран, Ирак, Вьетнам и другие.Спортсмены состязалась в 21 дисциплине: маунтинбайк, шоссе, волейбол, волейбол пляжный, вольная борьба, гандбол, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.