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Медали Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге будут квадратными
Фото предоставлено пресс-службой Международного фестиваля университетского спорта
Медали для участников Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в уральской столице, будут выполнены в виде квадратных монет, отчеканенных на Екатеринбургском монетном дворе в 1726 году. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.
Высота и ширина металлической медали составляют 100 миллиметров, а толщина – шесть миллиметров. На лицевой стороне в центре расположена надпись «ЕКАТ2023», по углам – четыре круга с элементами символики фестиваля, на оборотной стороне – логотип фестиваля.
Напомним, что Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге пройдет с 19 по 31 августа.
«Эти медали представляют собой реплики, отсылающие нас к 300-летию Екатеринбурга. На заре основания города в ходу здесь были медные монеты квадратной формы, ныне они хранятся в музее»,
– рассказал Александр Чернов.
Высота и ширина металлической медали составляют 100 миллиметров, а толщина – шесть миллиметров. На лицевой стороне в центре расположена надпись «ЕКАТ2023», по углам – четыре круга с элементами символики фестиваля, на оборотной стороне – логотип фестиваля.
Напомним, что Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге пройдет с 19 по 31 августа.
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