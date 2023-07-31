Первый Ural Football Fest пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пройдет первый Ural Football Fest 6 августа. Он состоится в ЦПКиО имени Маяковского.Праздник футболка проведут ФК «Урал» и его попечители к 300-летию Екатеринбурга. Футбольный фестиваль продлится с 14.00 до 20.00 в фан-зоне парка Маяковского.В пресс-службе ФК «Урал» рассказали, что с 14.00 до 17.30 пройдут открытые любительские турниры по панне, кикеру, квадрату и киберфутболу. В 17.30 – суперфиналы, а в 18.00 – награждение.С 14.00 до 19.00 запланированы активности для всей семьи: мастер-классы по панне от Эльхана Салахова и мастер-классы по фристайлу от Football Skills. С 17.00 до 18.00 пройдут паблик-ток и автограф-сессия с игроками футбольного клуба «Урал».В 19.00 начнется концерт кавер-группы «Каникулы».