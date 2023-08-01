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Традиционный забег на «Высоцкий» состоится в Екатеринбурге в сентябре

10.26 Среда, 2 августа 2023
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 9 сентября пройдет традиционный вертикальный забег на небоскреб «Высоцкий». Открыт прием заявок на участие в соревнованиях.

Высота небоскреба «Высоцкий» составляет 188 метров. Вертикальный забег на небоскреб включает в себя подъем на 52 этаж или 1 137 ступеней. Участников на финише ждет захватывающий вид со смотровой площадки. В этом году в забеге можно участвовать не только в одиночку, но и в составе корпоративной команды.

Из организаций-участников выявят трех лидеров, каждого из которых ждут призы. Среди призов – корпоративный заплыв в самом высоком в Европе бассейне «Sky infinity pool», гала-ужин в панорамном ресторане «Влади» и возможность рассказать Екатеринбургу о своей компании. Ролик организации-победителя обещают разместить на огромном медиафасаде БЦ «Высоцкий» на протяжении шести месяцев.

На индивидуальное участие в забеге допускают всех желающих в возрасте от 18 до 59 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Для участия нужно зарегистрировать на сайте.

Пока что абсолютный рекорд скорости восхождения на «Высоцкий» принадлежит учителю физкультуры из Первоуральска Ивану Кузнецову и составляет 4 минуты 42 секунды.

Для болельщиков и участников забега у подножья здания организуют развлекательные мероприятия: гастрономический и спортивный фестивали, автовыставка редких машин и шоу-программа. Для маленьких болельщиков предусмотрена детская зона.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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16:46 В ДТП на дублере Сибирского тракта пострадал подросток
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14:55 Мэрия Артемовского выплатит компенсацию пострадавшей от нападения собаки девочке
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