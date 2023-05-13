ФК «Урал» со второй попытки не смог выйти в финал Кубка России по футболу

Владислав Постников © Вечерние ведомости

17 мая в матче финала «Пути Регионов» Кубка России по футболу футбольный клуб «Урал» встречался на выезде с ФК «Краснодар» из одноимённого города. Встреча завершилась победой хозяев.Ранее «Урал» имел шанс попасть в финал (или – как его называют в этом году – Суперфинал) Кубка России по футболу через «Путь РПЛ», но уступил по сумме двухматчевого противостояния московскому ЦСКА (сыграв 1:1 в Москве и проиграв 1:2 в Екатеринбурге).Противостояния «Пути Регионов», в отличие от «Пути РПЛ», проводятся в один матч, и волей жребия этот матч проводился в Краснодаре, а не Екатеринбурге.Встреча началась с атак хозяев, и уже на 8-й минуте после розыгрыша углового Кайо Панталеан вывел «Краснодар» вперёд. Но «Урал» смог выравнять игру, на 22-й минуте после сильного удара Андрея Егорычева, отражённого вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым, на добивании удачно сыграл Эрик Бикфалви – 1:1. Этот счёт продержался до перерыва.Во втором тайме «Краснодар» вновь вышел вперёд – на 58-й минуте после удара Михайло Баняца мяч отскочил от штанги ворот «Урала» на набегающего Джона Кордобу, который сделал счёт 2:1. Этот счёт и сохранился до финального свистка. В компенсированное время у «Урала» за фол в штрафной был удалён Лео Гогличидзе, и в ворота Олега Баклова назначили пенальти, однако после просмотра VAR пенальти был отменён из-за зафиксированного ранее офсайда.«Урал» завершил своё выступление в Кубке России, «Краснодар» сыграет в финале турнира 11 июня с ЦСКА. Матч состоится в «Лужниках» и, в отличие от всего остального турнира, пройти на него можно будет только оформив Fan ID.