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На матч Урал – ЦСКА продано более 30 тысяч билетов
Спорт
Фото: ФК «Урал»
На матч полуфинала Кубка России Урал – ЦСКА, который пройдет сегодня, 3 мая, на «Екатеринбург Арене», продано более 30 тысяч билетов.
Такое количество зрителей футбольные матчи в столице Урала не собирали со времен Чемпионата по футболу 2018 года.
Отметим, что на матч можно попасть без паспорта болельщика (FanID). Вероятно, именно это и стало причиной такого ажиотажа.
Добавим, сегодня часть центральных улиц города возле «Екатеринбург Арены» перекроют в связи с проведением репетиции парада Победы. Рекомендуется искать пути объезда.
Такое количество зрителей футбольные матчи в столице Урала не собирали со времен Чемпионата по футболу 2018 года.
Отметим, что на матч можно попасть без паспорта болельщика (FanID). Вероятно, именно это и стало причиной такого ажиотажа.
Добавим, сегодня часть центральных улиц города возле «Екатеринбург Арены» перекроют в связи с проведением репетиции парада Победы. Рекомендуется искать пути объезда.
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