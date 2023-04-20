В Верхней Пышме проходят V региональные Игры победителей





– обратился к гостям министр физической культуры и спорта области Леонид Рапопорт. «По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева позвольте поприветствовать участников V регионального этапа соревнований. В зале сегодня – победители, потому что прежде всего они преодолели себя. Спорт, достижения, которые стоят за ним, позволяют концентрировать усилия, достигать целей. Желаю вам успехов, пусть победит сильнейший!»,





– отметил вице-президент Благотворительного фонда «Дети России», директор Среднеуральского медеплавильного завода Багир Абдулазизов. «В течение 24 лет Благотворительный фонд "Дети России" при поддержке Уральской горно-металлургической компании ведёт большую работу по развитию детского спорта, творчества; оказывает помощь больницам. Цель этой работы – чтобы вы улыбались, были здоровы, могли добиваться успехов. Вы большие молодцы, и каждый из вас – уже победитель,





– рассказала директор Благотворительного фонда «Дети России» Юлия Нутенко. «Очень важно понимать, когда дети выходят из стен больницы, у них начинается жизнь "нельзя". Им трудно влиться в коллектив из-за длительности лечения, им не разрешено заниматься спортом. "Игры победителей" – прекрасный реабилитационный проект, когда всё можно: завоевать медаль и кубок, проявить себя в творчестве и с лёгкостью найти друзей»,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме проходит V региональный этап Игр победителей – уникальных спортивных состязаний для детей, которые справились с онкологией. Благотворительный фонд «Дети России» (основан УГМК) вновь устроил для юных свердловчан праздник, заряжающий позитивом, по отзывам гостей, на год вперёд.На спортивные состязания прибыло 85 детей 7 – 17 лет из 30 населённых пунктов Свердловской области. Поздравляют участников традиционно именитые спортсмены, врачи, общественные деятели и медийные персоны.В ходе открытия с ребятами встретились известный гонщик и депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин, российский пловец, шестикратный чемпион мира и 14-кратный чемпион Европы Юрий Прилуков, а также детский онколог, врач блока трансплантации костного мозга Областной детской клинической больницы Екатеринбурга Лариса Вахонина.Кроме спортивных состязаний, которые традиционно проходят по пяти видам спорта, – лёгкая атлетика, плавание, стрельба, шахматы и настольный теннис – для ребят подготовили развлекательную и просветительскую программу. Торжественные церемонии открытия и награждения, праздничный ужин с дискотекой, более 10 творческих и развивающих мастер-классов от волонтёров и интерактивный театр от Технического университета УГМК.