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ФК «Урал» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате России по футболу
Спорт
Фото: Пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» в рамках 23-го тура МИР РПЛ принимал в Екатеринбурге московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей.
Счёт в первом тайме открыл бывший игрок «Урала» Антон Заболотный, замкнувший на 13-й минуте передачу Бахтиера Зайнутдинова. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.
Спустя 13 минут после начала второго тайма в ворота «Урала» был назначен пенальти. Его реализовал Фёдор Чалов – один из лидеров гонки бомбардиров МИР РПЛ, это его 14-й гол в чемпионате. Счёт стал 0:2.
Спустя 6 минут пенальти был назначен уже в ворота ЦСКА – его реализовал полузащитник «Урала» Рай Влут, приговорённый на родине к 2,5 годам тюрьмы. Мяч после удара с «точки» нидерландского игрока ударился об штангу и залетел за спину вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.
До финального свистка забитых мячей больше не было. Итоговый счёт – 1:2. Для ЦСКА эта победа стала пятой подряд, а вот у «Урала» это, наоборот, уже четвёртое поражение к ряду. Перед этой неудачной серией «Урал» не проигрывал в чемпионате 9 матчей подряд (и 16 – во всех турнирах).
Команда из Москвы поднялась на 3 место в чемпионате, «Урал» остался на 10-м, но по итогам тура его может потеснить с этого места другая московская команда – «Локомотив», у которого тоже 25 очков. От зоны переходных матчей «Урал» (и тот же «Локомотив») отделяет 6 очков.
Следующий матч «Урал» также проведёт с ЦСКА, но уже в рамках Кубка России. Игра состоится в Москве в ближайший вторник 18 апреля.
Счёт в первом тайме открыл бывший игрок «Урала» Антон Заболотный, замкнувший на 13-й минуте передачу Бахтиера Зайнутдинова. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.
Спустя 13 минут после начала второго тайма в ворота «Урала» был назначен пенальти. Его реализовал Фёдор Чалов – один из лидеров гонки бомбардиров МИР РПЛ, это его 14-й гол в чемпионате. Счёт стал 0:2.
Спустя 6 минут пенальти был назначен уже в ворота ЦСКА – его реализовал полузащитник «Урала» Рай Влут, приговорённый на родине к 2,5 годам тюрьмы. Мяч после удара с «точки» нидерландского игрока ударился об штангу и залетел за спину вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.
До финального свистка забитых мячей больше не было. Итоговый счёт – 1:2. Для ЦСКА эта победа стала пятой подряд, а вот у «Урала» это, наоборот, уже четвёртое поражение к ряду. Перед этой неудачной серией «Урал» не проигрывал в чемпионате 9 матчей подряд (и 16 – во всех турнирах).
Команда из Москвы поднялась на 3 место в чемпионате, «Урал» остался на 10-м, но по итогам тура его может потеснить с этого места другая московская команда – «Локомотив», у которого тоже 25 очков. От зоны переходных матчей «Урал» (и тот же «Локомотив») отделяет 6 очков.
Следующий матч «Урал» также проведёт с ЦСКА, но уже в рамках Кубка России. Игра состоится в Москве в ближайший вторник 18 апреля.
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