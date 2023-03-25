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УГГУ станет частью команды «Самбо в ВУЗы»
Спорт
Фото: телеграм-канал «За самбо Свердловская область»
Уральский государственный горный университет станет частью команды «Самбо в ВУЗы». Решение об этом приняли ректор УГГУ Алексей Душин на встрече с координатором федерального партийного проекта «За самбо» в Свердловской области Алексеем Сваловым.
УГГУ – третий университет в Свердловской области, студенты которого будут на физкультуре изучать элементы самбо. Сейчас университету предстоит обновить учебные программы.
Координатор проекта «За самбо» в Свердловской области Алексей Свалов отметил, что в регионе самбо пользуется большой популярностью и поддержкой на всех уровнях.
УГГУ – третий университет в Свердловской области, студенты которого будут на физкультуре изучать элементы самбо. Сейчас университету предстоит обновить учебные программы.
Координатор проекта «За самбо» в Свердловской области Алексей Свалов отметил, что в регионе самбо пользуется большой популярностью и поддержкой на всех уровнях.
«Радует, что к проекту подключаются новые школы и вузы. Уверен, что уже в скором времени студенты УГГУ смогут достойно представлять университет на городских и областных соревнованиях»,
– сообщил Свалов.
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