УГГУ станет частью команды «Самбо в ВУЗы»





– сообщил Свалов. «Радует, что к проекту подключаются новые школы и вузы. Уверен, что уже в скором времени студенты УГГУ смогут достойно представлять университет на городских и областных соревнованиях»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уральский государственный горный университет станет частью команды «Самбо в ВУЗы». Решение об этом приняли ректор УГГУ Алексей Душин на встрече с координатором федерального партийного проекта «За самбо» в Свердловской области Алексеем Сваловым.УГГУ – третий университет в Свердловской области, студенты которого будут на физкультуре изучать элементы самбо. Сейчас университету предстоит обновить учебные программы.Координатор проекта «За самбо» в Свердловской области Алексей Свалов отметил, что в регионе самбо пользуется большой популярностью и поддержкой на всех уровнях.