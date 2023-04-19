Уральский дизайнер представила стильную одежду для женщин





– считает дизайнер. «Почти 10 лет я занималась индивидуальным пошивом. Ко мне все чаще обращались женщины с нестандартными формами. Именно они побудили меня запустить в 2022 году свою линию одежды. Найти красивую, стильную и комфортную одежду размеров plus-size, непросто. Но пышные формы – совсем не повод выглядеть скучно»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге представили нового свердловского дизайнера – Александру Белоусову. Она шьет стильную одежду размеров plus-size для женщин.Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, основательница бренда ALEXANDRA BELOUSOVA и студии пошива одежды размеров plus-size выбрана дизайнером месяца. Ранее она уже прошла отбор в мультибрендовый бутик «Имена» (проект СОФПП и ТРЦ Veer Mall), а сейчас созданную ей одежду представляют в магазине «Домны».Дизайнер из Верхней Пышмы выпускает базовую одежду: брюки, юбки, платья, жакеты и пальто. Особенностью марки является стилевая эклектика. Дизайнер смешивает стили спорт-шик и кэжуал.Добавим, что «Дизайнер месяца» – это акция, позволяющая молодым дизайнерам в течение месяца бесплатно вести торговлю в «Домне» и на одноименном маркетплейсе.