Екатеринбурженки с приходом весны стали выбирать яркие цвета маникюра

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Весна – традиционно время обновления: в природе, моде и маникюре. В Екатеринбурге с приходом тепла девушки стали выбирать более яркие цвета маникюра.Этой весной в тренде – красный, фуксия, синий электрик, морковный и лимонный желтый. Используются и кислотные оттенки, делающие маникюр более необычным и притягательным.Естественность тоже не остается в стороне. По-прежнему популярны нюдовые оттенки лака. Это связано и с тем, что на работе у девушек может быть дресс-код. К тому же, не так заметно, как отрастают ногти, покрытые светлым бежевым лаком.Главным трендом весеннего дизайна считают смешение красок. Можно не бояться экспериментировать, подбирая сочетания цветов. В этом деле главное – «не перегнуть палку». Оттенки между собой должны гармонировать.