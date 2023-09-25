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Высоченную горку возводят в екатеринбургском парке Маяковского
Фото: парк Маяковского / vk.com/ekbcpkio
Снегом ещё и не пахнет, а в Екатеринбурге уже начали подготовку к зиме и её праздником. И среди первых в этой подготовке — Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского. Здесь приступили к возведению одного из самых популярных новогодних аттракционов города.
В ЦПКиО начали строить высоченную горку. Она два года подряд привлекала огромные толпы людей, желающих прокатиться с её вершины. В этом году зарождающуюся традицию продолжат. Горка высотой с пятиэтажный дом вырастет неподалёку от центральной аллеи парка. По планам закончить её строительство должны 22 октября. А вот когда она примет первых посетителей, зависит от того, когда же зима в этом году обоснуется в уральской столице.
Пока же снега нет и тёплый октябрь позволяет это делать, в парке проводят работы по благоустройству территории. Из-за этих работ временно закрыт вход в парк со стороны улицы Щорса, — предупреждает администрация парка.
В ЦПКиО начали строить высоченную горку. Она два года подряд привлекала огромные толпы людей, желающих прокатиться с её вершины. В этом году зарождающуюся традицию продолжат. Горка высотой с пятиэтажный дом вырастет неподалёку от центральной аллеи парка. По планам закончить её строительство должны 22 октября. А вот когда она примет первых посетителей, зависит от того, когда же зима в этом году обоснуется в уральской столице.
Пока же снега нет и тёплый октябрь позволяет это делать, в парке проводят работы по благоустройству территории. Из-за этих работ временно закрыт вход в парк со стороны улицы Щорса, — предупреждает администрация парка.
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