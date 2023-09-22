В Екатеринбурге презентуют новую книгу про «Аквариум»

«В книге подробно и скрупулёзно, с привлечением неожиданных свидетельств и не публиковавшихся прежде документов повествуется о том, как из ленинградского сумбура и бардака во дворах-колодцах и охтинских катакомбах появился уютный архипелаг смыслов под названием «Аквариум». Возникла группа, которая уже давно является таким же фигурантом мифологии города на Неве, как Медный всадник или легенда о зайце, давшем своё видовое имя острову, где расположилась Петропавловская крепость», — анонсирует презентацию сайт Ельцин Центра (где и расположен книжный магазин «Пиотровский).

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В первый день октября в книжный магазин «Пиотровский» потянутся не только книгочеи, но и меломаны. Здесь пройдёт презентация новой книги про одну из самых влиятельных и известных отечественных рок-групп.Про рок-группу «Аквариум» за полсотни лет её существования не только книги писали, но и документальные фильмы писали. Но тут случай особый. Во-первых, «вышла аккурат к 50-летнему юбилею группы и особое внимание в ней уделяется тому, из какого «сора» (или хаоса) вырос настолько дивный цветок.Второе, что должно привлечь к книге особо пристальное внимание, — это личность автора. «Аквариум: геометрия хаоса» написан одним из самых известных «музыкальных» журналистов Александром Кушниром. Который, к слову, ещё и продюсер, а потому в тему погружён гораздо больше других пишущих о музыке людей. Ранее Кушнир уже писал и издавал книги о группе «Зоопарк», о Сергее Курёхине, о Илье Кормильцеве. И каждый раз его книга оказывалась больше, чем просто чья-то биография из серии ЖЗЛ.Презентация книги Александра Кушнира про рок-группу «Аквариум» состоится вечером 1 октября. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация на сайте.