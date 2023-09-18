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В Екатеринбурге состоится спецпоказ фильма «Черное и белое торпедовца Стрельцова»

12.21 Вторник, 26 сентября 2023
Кадр из фильма
В Екатеринбурге в рамках фестиваля документального кино «Россия» 3 октября в 12.00 в Доме кино состоится специальный показ фильма «Черное и белое торпедовца Стрельцова».

Фильм расскажет историю легенды отечественного футбола Эдуарда Стрельцова, чья судьба неразрывно связана с историей страны и эпохой, в которой он жил.

В Советском Союзе термин «звезда» по отношению к человеку, употреблялся только в кавычках. Считалось, что «звёзд» создают там, на западе исключительно в коммерческих целях. Наши же артисты, поэты, спортсмены, добившиеся какого-то признания, такие же работяги, как миллионы сограждан, просто вложили чуточку больше труда в свои профессии. Но, дарованный Богом, талант от людей не скроешь. И чуткий взгляд советского человека, точно определял выдающихся представителей в том или ином виде искусства, спорта, науки. Людей – гениев своего дела.

Одним из таких гениев – гением футбола – был Эдуард Стрельцов. Его блестящая карьера оборвалась на пике славы, по его же собственной вине. Страна не простила молодому спортсмену минутной слабости, лишив его большого спорта. Но и спорт лишился одного из самых выдающихся своих представителей. Трагическая история о расплате и ответственности человека за свой талант.



Насколько справедливым было такое низвержение кумира в фильме размышляют: преданный болельщик футбольного клуба «Торпедо», за который Стрельцов играл всю жизнь, Михаил Швыдкой, вдова Валентина Иванова, друга и партнера Стрельцова по команде, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Бышовец, советский футболист Михаил Гершкович, прославленный советский вратарь Анзор Кавазашвили, спортивный комментатор Владимир Стогниенко, писатель и близкий друг футболиста Александр Нилин, актер Александр Петров и сын Эдуарда Стрельцова – Игорь.

Показ документального фильма «Чёрное и белое торпедовца Стрельцова» посвящён памяти одного из создателей этого фильма, руководителя студии «АзБуки», уральского кинопродюсера Александра Балашова.

Именно в Екатеринбурге на Свердловской киностудии и студии Уралфильм начиналась работа Александра Балашова в кино. Историк по образованию и руководитель по роду деятельности Балашов попал в большое кино благодаря своему дворовому товарищу Сергею Мирошниченко. Начав с исполнения административных функций, он за несколько лет вырос до директора фильмов, продюсера и, наконец, сценариста и полноценного автора. Фильмы, в которых он выступал продюсером, снятые С. Мирошниченко получили почти все существующие награды, включая «Нику», «Эмми», «Тэффи», «Золотого орла» и Государственную премию РФ.

В 2009 году, покинув студию «Остров», в которой он являлся соучредителем, А. Балашов создал собственный продюсерский центр «АзБуки», в котором смог реализоваться не только как талантливый администратор, но и полноценный соавтор.



В 2022 году фильм «Уральское дерби» об извечном противостоянии двух уральских хоккейных команд «Трактор» и «Металлург», в котором Александр выступил и как автор идеи, и как сценарист, и как продюсер, завоевал Гран-при Фестиваля документального кино «Россия».

Именно спортивное документальное кино стало «фишкой» Балашова, как кинематографиста. «Дано мячу и падать и взлетать», «Уральское дерби», «Три секунды», «Черное и белое торпедовца Стрельцова» – фильмы, раскрывшие в продюсере настоящего творца.

3 октября также состоится встреча с коллегами Александра Балашова, его детьми, сохранившими продюсерский центр «АзБуки» и кинематографистами, которым уже сам Александр дал «путёвку в документальное кино».

Продолжительность киносеанса 1 час. Вход бесплатный.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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