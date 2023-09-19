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«Втроём» Свердловской киностудии снимается в Перми
Фото: Свердловская киностудия / sverdlovskfilmstudio.com
В Пермь направила целую экспедицию Свердловская киностудия. Там снимается новый фильм, который будет называться «Втроём».
По жанру будущий фильм «Втроём» — романтическая комедия. Главная героиня — молодая чиновница из Министерства культуры. На первый взгляд у неё «всё в шоколаде», но на деле — сплошная неудовлетворённость и от личной жизни, и от карьеры. В какой-то момент Даша (так зовут героиню) бросает работу и завидного жениха и уезжает в Пермский край. Там она встречает такого же беглеца от суеты мегаполиса.
Режиссёром фильма «Втроём» выступает Александра Сарана. Для неё это дебют в большом кино. Продюсером фильма стал известный уральский кинодокументалист и один из нынешних руководителей Свердловской киностудии Евгений Григорьев. Две главные роли исполнят Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов. Съёмочный период распланирован на осень, после чего начнётся стадия монтажа, озвучания и прочих «закулисных» киношных процессов. Фильм должен выйти в следующем году.
По жанру будущий фильм «Втроём» — романтическая комедия. Главная героиня — молодая чиновница из Министерства культуры. На первый взгляд у неё «всё в шоколаде», но на деле — сплошная неудовлетворённость и от личной жизни, и от карьеры. В какой-то момент Даша (так зовут героиню) бросает работу и завидного жениха и уезжает в Пермский край. Там она встречает такого же беглеца от суеты мегаполиса.
Режиссёром фильма «Втроём» выступает Александра Сарана. Для неё это дебют в большом кино. Продюсером фильма стал известный уральский кинодокументалист и один из нынешних руководителей Свердловской киностудии Евгений Григорьев. Две главные роли исполнят Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов. Съёмочный период распланирован на осень, после чего начнётся стадия монтажа, озвучания и прочих «закулисных» киношных процессов. Фильм должен выйти в следующем году.
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