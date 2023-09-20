Юбилей Гайдая отметят в Екатеринбурге во время «КиноПробы»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Организаторы Международного фестиваля-практикума киношкол «КиноПроба», который пройдёт в Екатеринбурге в декабре, составляют программу масштабного киносмотра. Одним из её пунктов станет вечер, посвящённый юбилею Леонида Гайдая.Великий советский комедиограф Леонид Гайдай, если бы дожил, отмечал бы нынче 100-летний юбилей. И хоть автора бессмертных комедий «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и многих других среди живых нет уже 30 лет, организаторы Международного фестиваля-практикума киношкол «КиноПроба» справедливо рассудили, что это не является препятствием, чтобы юбилей этот отметить. В программу нынешней «КиноПробы» они включили юбилейный вечер Гайдая.Память Гайдая в Екатеринбурге почтят просмотром двух фильмов. Один из них принадлежит «перу» самого режиссёра. Это один из ранних его фильмов «Жених с того света», снятый в 1958 году. Сатирическая комедия рассказывает о закостенелом бюрократе, который накануне свадьбы узнает, что его по ошибке записали в покойники. Тут-то ему и приходится на собственной шкуре испытать волокиту и бездушность своих коллег. В фильме снимались любимые народом актёры Георгий Вицин, Ростислав Плятт, Рина Зелёная, Клара Румянова.Второй фильм посвящён самому режиссёру. «Леонид Гайдай: от смешного до великого» — документальный портрет кинематографиста «написанный» Евгением Цымбалом . Через разговоры с родственниками, друзьями и коллегами документалка позволит зрителю лучше узнать, каким человеком был Гайдай.Международный фестиваль-практикум киношкол «КиноПроба» в этом году будет проводиться в 20 раз. Дни его проведения с 1 по 5 декабря. Площадками его станут Дом кино и Ельцин Центр.