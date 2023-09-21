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Богдашка Топорок продолжил похождения в книге уральских авторов

18.45 Пятница, 22 сентября 2023
Иллюстрация: Максим Смагин / Екатеринбургский музей карикатуры
В Екатеринбурге выпустили вторую книгу шутливых сказов про вымышленного уральского героя Богдашку Топрока. В весёлой форме сборник напоминает читателям о вехах уральской истории.

Первая книга сказов про Богдашку Топорка была издана три года назад благодаря совместному творчеству автора текстов, журналиста Александра Кириллова и иллюстратора, известного художника-карикатуриста Максима Смагина. Проекту помог тогда осуществиться политик и бизнесмен Антон Баков. В текущем году это же трио издаёт продолжение.

В книге «Богдашка Топорок» около 50 небольших и уморительных рассказов. В них герой становится либо свидетелем исторических событий, либо активным участником их, и встречается с различными историческими деятелями. Рассказы про Богдашку — это с одной стороны добродушная пародия на бажовские сказы, а с другой — попытка создать своего, уральского сметливого персонажа в духе Хаджи Насреддина.

Одним из первых читателей новой книги стал уральский политик, депутат Екатеринбургской городской думы, профессор Уральского федерального университета Константин Киселёв. «Мне вторая книга понравилась ещё больше, чем первая. Богдашка Топорок взрослеет. Язык сказов меняется. Текст становится более ёмким. Сюжеты все более современными. Буквально в актуальной повестке. Читаешь и хочется самому сочинять. Придумывать. Богдашка Топорок пошел в народ. Если авторы сдержат слово - каждый год по книге, то главный герой точно до народа дойдет», — написал он своём телеграм-канале.

Стоит напомнить, что прототипом книжного героя стал реально живший на Урале человек. Антон Баков даже считает себя далёким потомком Богдашки Топорка.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:54 Перекрытие улицы Зоологической и дублера Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге продлили
16:21 Для пассажиров «Ласточек» в Нижнем Тагиле проведут бесплатную экскурсию
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