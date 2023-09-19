Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия» представит Алена Харланова





– заявила девушка в мини-интервью организаторам. «Я искренняя, простая и открытая»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия» будет представлять Алена Харланова. Всего организаторы конкурса отобрали 50 финалисток.Алена Харланова написала в соцсетях, что ей выпала большая честь принять участие в таком масштабном конкурсе.В финал конкурса прошли 50 девушек со всех уголков страны, в том числе из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска, Краснодарского края, Дагестана, Татарстана, Башкортостана, Якутии и Удмуртии.