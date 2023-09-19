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Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия» представит Алена Харланова
Скриншот видео Мисс Россия / vk.com
Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия» будет представлять Алена Харланова. Всего организаторы конкурса отобрали 50 финалисток.
Алена Харланова написала в соцсетях, что ей выпала большая честь принять участие в таком масштабном конкурсе.
В финал конкурса прошли 50 девушек со всех уголков страны, в том числе из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска, Краснодарского края, Дагестана, Татарстана, Башкортостана, Якутии и Удмуртии.
«Я искренняя, простая и открытая»,
– заявила девушка в мини-интервью организаторам.
Алена Харланова написала в соцсетях, что ей выпала большая честь принять участие в таком масштабном конкурсе.
В финал конкурса прошли 50 девушек со всех уголков страны, в том числе из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска, Краснодарского края, Дагестана, Татарстана, Башкортостана, Якутии и Удмуртии.
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