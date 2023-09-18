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Фестиваль камерных спектаклей «СВОЙ» пройдет в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в следующую среду, 27 сентября, откроется театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «СВОЙ». Он будет проходить до 2 октября.
Фестиваль начнется с пластического моноспектакля «Әлиф» объединения «Алиф» и театральной площадки MON Казани. Постановку покажут на сцене Камерного театра. Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет, рассказывает о разломе в культуре татарского народа.
В течение шести дней екатеринбуржцам покажут постановки труппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Вологды, Перми и Казани. Состоятся 13 показов на площадках Камерного театра, Коляда-театра, Театра кукол, в Музее Д.Н. Мамина-Сибиряка и Музее истории Екатеринбурга. Организатор фестиваля – Объединенный музей писателей Урала.
В числе спектаклей – «Электровоз ВЛ10» театра Karlsson Haus по произведению Дмитрия Данилова, «Вишневые мартинсы» по пьесе канадского автора Дэвида Гау, первый спектакль на осетинском языке по пьесе Шекспира «Гамлет UNO», а также «Неточка» по незаконченному роману Федора Достоевского. Полная программа опубликована на сайте мероприятия.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет драматургический конкурс, а по его итогам – творческая лаборатория фестиваля. Для участия в лаборатории отберут пьесы современных драматургов, по которым в музеях Литературного квартала в дни фестиваля будут представлены эскизы спектаклей.
Фестиваль начнется с пластического моноспектакля «Әлиф» объединения «Алиф» и театральной площадки MON Казани. Постановку покажут на сцене Камерного театра. Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет, рассказывает о разломе в культуре татарского народа.
В течение шести дней екатеринбуржцам покажут постановки труппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Вологды, Перми и Казани. Состоятся 13 показов на площадках Камерного театра, Коляда-театра, Театра кукол, в Музее Д.Н. Мамина-Сибиряка и Музее истории Екатеринбурга. Организатор фестиваля – Объединенный музей писателей Урала.
В числе спектаклей – «Электровоз ВЛ10» театра Karlsson Haus по произведению Дмитрия Данилова, «Вишневые мартинсы» по пьесе канадского автора Дэвида Гау, первый спектакль на осетинском языке по пьесе Шекспира «Гамлет UNO», а также «Неточка» по незаконченному роману Федора Достоевского. Полная программа опубликована на сайте мероприятия.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет драматургический конкурс, а по его итогам – творческая лаборатория фестиваля. Для участия в лаборатории отберут пьесы современных драматургов, по которым в музеях Литературного квартала в дни фестиваля будут представлены эскизы спектаклей.
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