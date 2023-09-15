Группа «Курара» готовится к презентации нового альбома в родном Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Одна из самых известных рок-групп Екатеринбурга записала и выпустила новый альбом. Сейчас «Курара» устраивает живую презентацию его в нескольких городах. Родной город, разумеется, в числе первых.Альбом под названием «ПП» — уже десятый «студийник» у «Кураре», что довольно плодовито для коллектива, основанного в 2004 году. В альбом вошли такие песни, как «Идиотизм», «Кит», «Тороплюсь» и «Не тороплюсь». На некоторые из песен сняты видеоклипы, которые несложно отыскать в Интернете.В качестве обложки альбома «ПП» использовано фото, на котором изображён памятник «Уральцам, ковавшим Победу» на площади Обороны. Ракурс взят необычный — старик-Урал запечатлён со спины, и кажется, будто он то ли с угрозой, то ли с укором рассматривает стоящие перед ним «человейники».Презентация альбома «ПП» уже состоялась в двух российских столицах — официальной и культурной. В столице Урала песни с альбома прозвучат вечером 23 сентября в стенах «Теле-клуба».