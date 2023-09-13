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Спектакли в Екатеринбургском театре оперы и балета массово отменяют
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбургском театре оперы и балета массово отменяют спектакли. Почти полностью изменился репертуар на ноябрь и декабрь этого года.
На сайте театра сообщается, что отменены 10 спектаклей:
- «Морозко», 26 ноября, 11:00;
- «Риголетто», 28 ноября, 18:30;
- «Лебединое озеро», 29 ноября, 18:30;
- «Дюймовочка», 2 декабря, 11:00;
- «Любовный напиток», 5 декабря, 18:30;
- «Пахита», 6 декабря, 18:30;
- «Черевички», 7 декабря, 18:30;
- «Дюймовочка», 9 декабря, 11:00;
- «Павильон Армиды, Венгерские танцы, Sextus Propertius», 20 декабря, 18:30;
- «Русалка», 21 декабря, 18:30.
Еще 21 спектакль заменят на другие постановки.
В театре просят как можно скорее вернуть билеты на отмененные и замененные спектакли. Купленные в кассе театра билеты можно сдать там же не позднее даты отмененного спектакля. Если билеты покупались на сайте театра, то их можно вернуть дистанционно: написать заявление, приложить к нему электронные билеты и отправить на адрес kashkova-na@uralopera.ru.
С чем связаны такие изменения, в театре не уточняют.
На сайте театра сообщается, что отменены 10 спектаклей:
- «Морозко», 26 ноября, 11:00;
- «Риголетто», 28 ноября, 18:30;
- «Лебединое озеро», 29 ноября, 18:30;
- «Дюймовочка», 2 декабря, 11:00;
- «Любовный напиток», 5 декабря, 18:30;
- «Пахита», 6 декабря, 18:30;
- «Черевички», 7 декабря, 18:30;
- «Дюймовочка», 9 декабря, 11:00;
- «Павильон Армиды, Венгерские танцы, Sextus Propertius», 20 декабря, 18:30;
- «Русалка», 21 декабря, 18:30.
Еще 21 спектакль заменят на другие постановки.
В театре просят как можно скорее вернуть билеты на отмененные и замененные спектакли. Купленные в кассе театра билеты можно сдать там же не позднее даты отмененного спектакля. Если билеты покупались на сайте театра, то их можно вернуть дистанционно: написать заявление, приложить к нему электронные билеты и отправить на адрес kashkova-na@uralopera.ru.
С чем связаны такие изменения, в театре не уточняют.
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