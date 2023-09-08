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Екатеринбург Букашкина покажут участникам субботней прогулки
Старик Букашкин на картине одного из своих коллег (собрание Музея андеграунда)
Отметить юбилей Старика Букашкина предлагают потенциальным участникам завтрашней экскурсии по Екатеринбургу. Легендарному «уличном» художнику, одной из самых неординарных личностей культурного Урала исполнилось бы 85 лет.
В 16 день сентября 1938 года на свет появился Евгений Малахин, чьё это, настоящее имя его даже в уральской столице помнят немногие. Зато многие — даже за пределами города, где активнее всего творил урождённый иркутчанин, — помнят его творческие псевдонимы: «Какий Акакиевич Кашкин», «Народный Дворник России Букашкин» и, наконец, «Старик Букашкин». Художник, фотограф, поэт, прозаик, скоморох, философ и — неожиданно — инженер-энергетик имел мастерскую на улице Толмачёва, так называемый «букашник». Но в четырёх стенах ему всегда было тесно и он выплёскивался творчеством на улицы Свердловска, а затем и Екатеринбурга.
Следы присутствия Старика Букашкина на екатеринбургских улицах поищут участники авторской экскурсии Светланы Толмачёвой. Прогулка в честь 85-летия художника-панк-скомороха так и называется — «По следам и росписям Букашкина». Она стартует от арт-объекта «Медведь» возле экс-кинотеатра «Салют» (улица Толмачёва, 12) в 13:00. Оттуда группа пройдёт по улицам Пушкина и Ленина, чтобы увидеть места, где жил Старик Букашкин, и увидеть сохранившиеся образцы его уличного искусства. Записаться в участники экскурсии можно онлайн.
В 16 день сентября 1938 года на свет появился Евгений Малахин, чьё это, настоящее имя его даже в уральской столице помнят немногие. Зато многие — даже за пределами города, где активнее всего творил урождённый иркутчанин, — помнят его творческие псевдонимы: «Какий Акакиевич Кашкин», «Народный Дворник России Букашкин» и, наконец, «Старик Букашкин». Художник, фотограф, поэт, прозаик, скоморох, философ и — неожиданно — инженер-энергетик имел мастерскую на улице Толмачёва, так называемый «букашник». Но в четырёх стенах ему всегда было тесно и он выплёскивался творчеством на улицы Свердловска, а затем и Екатеринбурга.
Следы присутствия Старика Букашкина на екатеринбургских улицах поищут участники авторской экскурсии Светланы Толмачёвой. Прогулка в честь 85-летия художника-панк-скомороха так и называется — «По следам и росписям Букашкина». Она стартует от арт-объекта «Медведь» возле экс-кинотеатра «Салют» (улица Толмачёва, 12) в 13:00. Оттуда группа пройдёт по улицам Пушкина и Ленина, чтобы увидеть места, где жил Старик Букашкин, и увидеть сохранившиеся образцы его уличного искусства. Записаться в участники экскурсии можно онлайн.
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