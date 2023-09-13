В екатеринбургском киноклубе посмотрят и обсудят один из лучших фильмов Тима Бёртона

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В 2003 году на экраны мира вышел фильм «Крупная рыба» одного из самых неординарных постановщиков Голливуда Тима Бёртона. Спустя 20 лет эту фэнтези-трагикомедию можно будет вновь посмотреть в Екатеринбурге на большом экране.В основу фильма «Крупная рыба» положен роман Дэниела Уоллеса. В обоих произведениях рассказывается о сложных взаимоотношениях отца и сына. Молодой человек — прагматичный клерк, который считает родителя пустым фантазёром и вралем. Но отец продолжает рассказывать истории о своей жизни, в которые действительно бывает непросто поверить. Этот сюжет позволил Тиму Бёртону снова пополнить киногалерею из портретов забавных и обаятельных чудаков, в которой уже были размещён, например, Эдвард-Руки-Ножницы. Зрители и критики восприняли тогда, 20 лет назад, «Крупную рыбу» очень благосклонно. Она стала заметным событием года и была номинирована на множество кинопремий, в том числе — на «Оскар» и «Золотой Глобус».В Екатеринбурге на следующей неделе один из лучших фильмов Бёртона вновь можно будет увидеть на большом экране. И не только увидеть, но и обсудить после просмотра. Это позволит сделать «заседание» киноклуба «Двойные стандарты» в «Премьер Зале Парк-Хауса» на улице Сулимова. Сеанс с последующим обсуждением состоится вечером 21 сентября.