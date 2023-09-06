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В Екатеринбурге состоится международный фестиваль документального кино
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге пройдет международный кинофестиваль Beat Film Festival. На больших экранах с 24 по 4 октября будут показывать лучшие документальные фильмы прошлых лет.
Как сообщается на сайте фестиваля, в кинопрограмме в этом году восемь фильмов. Основу программы составят зрительские хиты – «Линч/Оз», «Меня зовут Альфред Хичкок», «Нам Джун Пайк: Луна – первый телевизор», «Сны отеля Челси» и «32 звука». Также в программу вошли лучшие фильмы Beat Film Festival прошлых лет – «По волнам: искусство звука в кино» и «Студия 54».
Помимо этого, зрители фестиваля смогут увидеть фильм-победитель Национального конкурса 2023 года «Рай». Это фильм-катастрофа о лесных пожарах в Якутии.
Фильмы будут показывать в Ельцин Центре, кинотеатрах «Премьер зал Омега», «Синема Парк Алатырь», «Премьер зал Заря» и баре «Самоцвет». Расписание можно посмотреть на сайте фестиваля.
Как сообщается на сайте фестиваля, в кинопрограмме в этом году восемь фильмов. Основу программы составят зрительские хиты – «Линч/Оз», «Меня зовут Альфред Хичкок», «Нам Джун Пайк: Луна – первый телевизор», «Сны отеля Челси» и «32 звука». Также в программу вошли лучшие фильмы Beat Film Festival прошлых лет – «По волнам: искусство звука в кино» и «Студия 54».
Помимо этого, зрители фестиваля смогут увидеть фильм-победитель Национального конкурса 2023 года «Рай». Это фильм-катастрофа о лесных пожарах в Якутии.
Фильмы будут показывать в Ельцин Центре, кинотеатрах «Премьер зал Омега», «Синема Парк Алатырь», «Премьер зал Заря» и баре «Самоцвет». Расписание можно посмотреть на сайте фестиваля.
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