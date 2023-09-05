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Великую кинематографическую чету помянут в Ельцин Центре
Лекция, посвященная памяти великой отечественной актрисы Инны Чуриковой и не менее великого её мужа, кинорежиссёра Глеба Панфилова прозвучит в Ельцин Центре.
Лекцию «Уральский след» памяти ушедшей в этом году в мир иной супружеской четы подготовил киновед Вячеслав Шмыров. В первую очередь речь он поведёт о том, как связаны были Панфилов и Чуриков. А связь эта была более, чем прочной. Будущий режиссёр родился в Магнитогорске, а высшее образование получал в Свердловске. Здесь же он сделал первые уверенные творческие шаги, создав любительскую киностудию и сняв на ней дебютный свой фильм. Впереди были прекрасные фильмы «В огне брода нет», «Начало», «Тема», «Васса», в которых главные женские роли (и одни из лучших в своей фильмографии) сыграла Инна Чурикова.
Среди других тем, которые затронет в своей лекции Вячеслав Шмыров — сотрудничество Панфилова с актёром Свердловского театра драмы Анатолием Солоницыным, отношение советских чиновников к актрисе нестандартной внешности, работа над фильмом про Жанну Д’Арк, который трансформировался в совсем другое кино.
Вечер памяти Глеба Панфилова и Инны Чуриковой пройдёт в Медиазале Ельцин Центра в ближайший четверг, 14 сентября. Начало в 19:00. Вход свободный по предварительной записи на сайте Ельцин Центра.
Лекцию «Уральский след» памяти ушедшей в этом году в мир иной супружеской четы подготовил киновед Вячеслав Шмыров. В первую очередь речь он поведёт о том, как связаны были Панфилов и Чуриков. А связь эта была более, чем прочной. Будущий режиссёр родился в Магнитогорске, а высшее образование получал в Свердловске. Здесь же он сделал первые уверенные творческие шаги, создав любительскую киностудию и сняв на ней дебютный свой фильм. Впереди были прекрасные фильмы «В огне брода нет», «Начало», «Тема», «Васса», в которых главные женские роли (и одни из лучших в своей фильмографии) сыграла Инна Чурикова.
Среди других тем, которые затронет в своей лекции Вячеслав Шмыров — сотрудничество Панфилова с актёром Свердловского театра драмы Анатолием Солоницыным, отношение советских чиновников к актрисе нестандартной внешности, работа над фильмом про Жанну Д’Арк, который трансформировался в совсем другое кино.
Вечер памяти Глеба Панфилова и Инны Чуриковой пройдёт в Медиазале Ельцин Центра в ближайший четверг, 14 сентября. Начало в 19:00. Вход свободный по предварительной записи на сайте Ельцин Центра.
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