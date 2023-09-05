Екатеринбуржцы создали мурал на заборе школы на улице Вайнера



Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA





– поделилась художница. «Девочку с черными волосами рисовала буквально с себя: в одной из сцен я танцую с любимым, в другой — поддерживаю свою сестру. Есть образ кота и пса — персонажи-противоположности. В одном сюжете они буквально сливаются в одно целое. В другом сюжете пес направляет шпагу на пустоту в теле кота. Кот с дырой в душе это человек в депрессии, а пес — агрессивно-бестактный оптимист»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Вайнера, 54 горожане в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA создали мурал на тему взаимоотношений между людьми.В пресс-службе фестиваля «Вечерним ведомостям» рассказали, что арт-объект «Связь двоих» появился на заборе школы №10. Получилось всего около 16 сюжетов. На каждой плите забора показана отдельная история про дружбу, нежность, сестринство, противостояние, слияние, отношения неравных, отношения противоположностей и других.Автор эскиза – художница Руслана Purpur.moon. Она черпала вдохновение из своей жизни и окружения.Горожане начали создавать ар-объект еще 1 сентября в рамках акции «Люди рисуют». После акции арт-объект необходимо довести до идеального состояния: поправить линии и доработать детали. Автор эскиза находится в Алматы, поэтому дорабатывала арт-объект художница Саша Селфея вместе с командой волонтеров фестиваля.