Сказку о красавице и чудовище в Екатеринбурге расскажут при помощи цветных теней

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Известную всему миру сказку о девушке, которая сумела разглядеть в чудовище доброе начало и полюбила его, в креативном кластере «Л52» (проспект Ленина, 52) Екатеринбурга перескажут при помощи цветных теней. В сам сюжет внесены некоторые изменения.Спектакль «Аленький цветочек» на новый лад и в необычной форме покажет в кластере «Л52» артисты театра «Тохот». Сделают они эти, прибегнув к одному из старинных форматов кукольного театра — посредством теневых кукол и декораций. Только в данном случае особая техника изготовления персонажей позволила сделать тени цветными, так что обычная чёрно-светлая стилистика теневых кукольных спектаклей в «Аленьком цветочке» буквально заиграет разноцветием красок.За основу спектакля про красавицу и чудовища взята одноимёенная сказка Сергея Аксёнова, написанная им в 1857 году. Только в сугубо серьёзный и даже мрачноватый её сюжет «Тохот» внёс изрядную долю юмора и некоторые элементы современности. В итоге смотреть теневой «Аленький цветочек» интересно будет даже тем, кто наизусть знает это произведение. Необычности спектаклю придаёт и музыкальное оформление: герои действуют в спектакле под звуки оркестра народных инструментов. Музыку написал уральский композитор Андрей Бызов.Ближайший показ спектакля «Аленький цветочек» от театра «Тохот» начнётся в креативном кластере «Л52» в полдень 16 сентября. Билеты можно приобрести в кассе перед представлением, либо заранее, в онлайн-режиме.